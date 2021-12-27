Futbol Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında hakemler belli oldu

Futbol

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları salı ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçların hakemleri belli oldu.

27 Aralık 2021, Pazartesi 12:55 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda salı ve çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

  • Trabzonspor-Boluspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • Galatasaray-Denizlispor: Volkan Bayarslan
  • Fenerbahçe-Afyonspor: Turgut Doman
  • Kasımpaşa-Kocaelispor: Burak Şeker
  • Hatayspor-Menemenspor: Burak Pakkan
  • Antalyaspor-Giresunspor: Fırat Aydınus
  • Alanyaspor-Mardin 1969 Spor: Oğuzhan Çakır
  • Karagümrük-Bodrumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
  • Adana Demirspor-Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
  • Göztepe-Samsunspor: Arda Kardeşler
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