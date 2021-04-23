Zor durumdaki işletmelere 100 bin TL kredi

Buna göre; deprem ve sel felaketi gibi durumlarda KOBİ’ler ve işletmeler için acil destek kredisi kapsamında yapılan çalışmanın bir benzeri, ‘pandemi’ nedeniyle yeniden uygulamaya konulacak. Bu kapsamda ciro kaybı olan zor durumdaki işletmelere 100 bin liraya kadar kredi verilmesi söz konusu olacak.

36 AY VADE GÜNDEMDE

Bu kredilerin, ödemesiz uzun bir dönemle, uzun vadeli planlandığı kaydedildi. Bir yıl ödemesiz, 36 ay vadeli plan yapıldığı belirtildi. Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden organize edilen destek kredisinin, kefil-teminat gibi zorunluluklar olmadan edinilebilmesi ve çok sayıda bankanın bu sisteme dahil olması nedeniyle tercih edilebileceği önü sürülüyor. Bu imkandan çok sayıda işletmenin yararlanması bekleniyor.



