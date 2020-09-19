Zümra ismi arapça kökenli isimler arasında yer aldığı için TDK'da karşılığı yoktur. Zümra ismi eski isimlerden biridir. Anlamlı ve güzel olan bu isim eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. Zümra isminin anlamı nedir? Zümra isminin yanına hangi isim olur? Diye soranlara işte zümra isminin anlamı...

Zümra ismi 4 farklı anlama gelmektedir.

Güzel, iyi ahlaklı.

Cesur, yiğit, yürekli.

Zeki, bilgili kadın.

Akıllı, çabuk kavrayan kadın.

Zümra isminin özellikleri nelerdir?

Zümra İsminin Özellikleri: Yolun en son şeridinde araba kullanmayı severler. Sokakta bile gölge olan taraf yerine güneşli tarafı tercih edecek kişilerdir. Yüksek standartlara sahip, lüksü seven insanlardır. Sevecen, sempatik, sağduyuludurlar. Zeki insanlardır. Çabuk düşünür ve düşüncelerini hayata geçirmeyi severler.

Düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar omlarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

Zümra isminin yanına hangi isim olur?

Zümra isminin yanına en çok kullanılan isimlerden biri de Simay ismidir. Simay Zümra en çok tercih edilen ikili isimlerdendir. Simay parlak ay, güzel yüz anlamına gelmektedir.







