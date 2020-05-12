Zurich Sigorta En İyi İşveren seçildi

Başarıyı sadece finansal başarı ile sınırlamadıklarını vurgulayan Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, “Bizim için başarı, aynı zamanda tüm paydaşlarımızın da mutluluğunu sağlayabilmektir. En önemli paydaşımız ise iç müşterilerimiz, yani çalışanlarımız. Zurich Sigorta Grubu’nun 174 ülke ve bölgesinde tüm Zurich çalışanlarının katılımıyla yaptığı araştırmada, son iki yıldır çalışan memnuniyeti en yüksek ülke seçiliyoruz. Çalışanlarımızın mutluluğu için gösterdiğimiz tüm çaba ve çalışmaların sonucunda “Türkiye’nin En İyi İşvereni” unvanına da sahip olmak, çalışanlarımızın memnuniyetinin ve bizlere duyduğu güvenin net bir göstergesi. Bu ödülü ailemizin her bir üyesi, değerli çalışanlarımızla paylaşıyor ve tebrik ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi “Büyük Aile, Büyük Başarı!” diye konuştu.







