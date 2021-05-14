Egzersiz & Diyet 1 ayda 20 kilo verdiren haşlanmış limon kürü

1 ayda 20 kilo verdiren haşlanmış limon kürü

Egzersiz & Diyet

1 ayda 20 kilo verdiren haşlanmış limon kürü

Yaz yaklaştıkça hızla alınan kiloları yine aynı hızda vermek için araştırmalara giriyoruz. Merak etmeyin, sizi bu dertten kurtarmaya geldik! Şimdi bahsedeceğimiz haşlanmış limon kürü ile uygulayacağınız diyet sayesinde 1 ayda 20 kilo vermeniz mümkün. Hem basit hem de ucuz olan haşlanmış limon kürü tarifi, haşlanmış limon diyeti ve dikkat edilmesi gereken noktalar için sizi şöyle alalım...

14 Mayıs 2021, Cuma 15:00 Son Güncelleme:
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İyi bir C vitamini kaynağı olan limon, zayıflamaya da yardımcı oluyor. Haşlanmış limon kürü ile 1 ayda 20 kilo vermeniz mümkün. Haşlanmış limon kürünün detoks etkisi sayesinde bir yandan zayıflarken diğer yandan da hücreleriniz yenilenebilir, bağırsaklarınızdaki bakteriler yok olabilir. Üstelik haşlanmış limon mideye zarar vermediği için aç karnına da rahatlıkla tüketilebilir. Haşlanmış limon diyeti nasıl yapılır, haşlanmış limon kürü tarifi ve dikkat etmeniz gereken noktaları derledik...

HAŞLANMIŞ LİMON KÜRÜ TARİFİ

  • 2 litre su
  • 5 limon
  • Küçük bir parça zencefil
  • 5 diş sarımsak

HAŞLANMIŞ LİMON KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Limonların kabuklarını soyun ve suyunu sıkın. Posasını ve kabuklarını atmayın, kenarda bekletin.

Sarımsakları ve zencefili blender'dan geçirin. Limon suyunu ve blender'daki malzemeleri tencereye koyup iyice karıştırın.

Başka bir tencerede 2 litre suya başlangıçta soyduğunuz limon kabuklarını ve posasını koyup kaynatın.

Su kaynamaya başladığında üzerine blender ile yaptığınız karışımı ekleyin.

Hepsini 10 dakika boyunca karıştırın.

Altını kapatın ve soğumaya bırakın.

HAŞLANMIŞ LİMON DİYETİ NASIL YAPILIR?

Hazırladığınız haşlanmış limon kürüyle yapacağınız diyet 1 ayda 20 kilo vermenizi sağlayabilir. bunun için her sabah aç karnına bir fincan haşlanmış limon kürü tüketmelisiniz. Limondaki mineraller, midenizi rahatlatırken sindirim sisteminizin de harekete geçmesini sağlayacak.

HAŞLANMIŞ LİMON KÜRÜ NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Haşlanmış limon kürünü her sabah aç karnına 1 fincan tüketin. Bu kürü, takviye bir diyet ve egzersiz rutini ile harmanlamanız daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa öncelikle doktorunuza danışın, ardından uygun görülürse gönül rahatlığıyla haşlanmış limon kürünü tüketebilirsiniz.


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