1 bardak maden suyu 10 fayda

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, zengin magnezyum ve potasyum içeriği ile 1 bardak maden suyu ile gelen 10 faydayı sıraladı:

1) Kemiklerin güçlenmesine yardımcı

Düzenli olarak maden suyu içmek, kemik sağlığının gelişmesine yardımcı oluyor. Özellikle kadınlarda menopoz sonrasında osteoporoz adlı kemik yoğunluğunun azalması sorununu önlemeye de yardımcı oluyor. Maden suyunda bulunan magnezyum içeriği kas performansını koruyor.

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2) Kötü kolesterol ile savaşıyor

Bilimsel araştırmalara göre potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde maden suyu kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.

3) Sindirime destek oluyor

Yemekten sonra bikarbonat içerikli soda yerine maden suyu tüketmek, içeriğindeki sülfat sayesinde pankreas tarafından salgılanan amilaz salgısını artırıyor, böylece sindirime yardımcı oluyor.

4) Cildi güzelleştiriyor

Zengin mineral içeriği sayesinde cilt sağlığını korumaya yardımcı olan maden suyu, cildin nemlensini sağlıyor, kırışıklıları geciktiriyor. Üstelik maden suyunu cilt temizliğinde kullanabiliyorsunuz. İçinde bulundurduğu antibakteriyel özelliği sayesinde ciltteki yağı ve kiri temizlemeye yardımcı oluyor. Bu nedenle akşamları yatmadan önce ve sabahları uyandığınızda yüzünüzü su yerine maden suyu ile temizleyebilirsiniz.

5) Romatizmaya karşı da maden suyu

Maden suyu romatizmal ve artrit ile ilgili enflamasyonların azalmasına da yardımcı oluyor.

6) Böbrekleri koruyor

İçeriğinde klorid, potasyum ve sodyum eloktrolitleri bulunan maden suyu, dehidratasyonu engelleyerek su emilimini sağlamaya yardımcı olurken, yapılan çalışmalara göre, maden suyu kalsiyum oksalat konsantrasyonunu azaltarak böbrek taşı riskini düşürücü etkiye sahip.

7) Sıvı ve elektrolit kaybını yerine koyuyor

Vücumuzda bulunan ve kalp, sinir ve kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlayan elektrolitlerin kaybını önleyen maden suyu içeriğinde bulunan klorid, potasyum ve sodyum sayesinde terleme ile kaybedilen mineralleri de yerine koyuyor.

8) Kas kramplarını önlüyor

Magnezyum içeriği sayesinde, özellikle sporcularda egzersiz sırasında ve sonrasında kaybedilen sıvı ve elektrolikt kaybına karşı da fayda sağlayan maden suyu, kas kramplarını önlüyor.

9) Yüksek tansiyonla savaşıyor

Maden sularında yüksek kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olan magnezyum bulunuyor. Yapılan bir çalışmaya göre, günde 1 bardak maden suyu tüketen hipertansiyon hastalarında kan basıncı normal düzeye geriliyor.

10) Tatlı krizlerine karşı gelmenize yardımcı oluyor

Maden suyunda bulunan magnezyum, insülin hormonu duyarlılığını artırarak kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlıyor.

Unutmayın: Maden suyu ile soda farklı içecekler!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, maden suyunun faydalarına değinirken, toplumda sıklıkla birbirine karıştırılan maden suyu ve soda ayrımına da dikkat çekiyor. Buna göre soda ile maden suyu arasındaki farkları şu şekilde sıralıyor:

Soda; içilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit ve sodyum eklenmesiyle oluşur.

Sodada sodyum haricinde zengin mineraller bulunmaz.

Meyveli soda adıyla geçen gazlı içecekler yapay katkı maddeleri, renklendirici ve yapay tatlandırıcı içerebilir.

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