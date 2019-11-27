1 haftalık kolay diyet listesiyle vücudunuzda oluşan ödem ve şişlikten aynı zamanda da kısa süreli bu diyet programıyla kilolarınızdan arınabileceksiniz. Kolay diyet listesi arayışına girenler, 1 haftalık kolay diyet listesi nasıl olur diyenler haberimizin detaylarına göz atarak Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırımın Kolay diyet listesine göz atabilirler.

Diyet süresince her gün yapılması gerekenler

1 lt su içine 2-3 adet karanfil, 1 çubuk tarçın, 1-2 dal taze nane yaprağı veya maydanoz, 1 ince dilim limon, 1-2 dilim salatalık

Gün içinde en az 2 lt su, isteğe bağlı 5-6 bardak siyah çay, 2 fincan bitki çayı, 2 fincan sade/sütsüz kahve içilebilir.

Haftada 3 gün 50'şer dakikalık bir yürüyüş önerilir.

1. gün:

Kalkınca: 1 bardak su

Sabah:

1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği + 1 yemek kaşığı labne peyniri + Domates/maydanoz/kırmızı biber

Öğle:

6-7 kaşık zeytinyağlı taze fasülye vb. sebze yemeği + 1 dilim ekmek + 1 kase cacık (birer tutam pul biber/nane ilaveli)

Ara öğün:

1 adet galeta veya 2 adet grissini veya 2 adet etimek + 1 yemek kaşığı dolusu tuzsuz çiğ antep fıstığı veya 10 adem çiğ badem

Akşam:

160 g Izgara veya ton balığı + Haşlanmış/fırında sebzeler (kabak/patlıcan/biber vb.) veya karışık salata + 14-15 adet kara üzüm vb.

2. gün:

Kalkınca: 1 bardak su

Sabah:

1 elma + 1 dilim peynir (30 g) + 2-3 adet ceviz

Öğle: 1/3 bardak tam buğday unundan makarna + ¾ bardak pişmiş bezelye + ½ bardak doğranmış domates + ½ bardak doğranmış salatalık + 1 yemek kaşığı fesleğen veya maydanoz + 1 yemek kaşığı ufalanmış az yağlı beyaz peynir

Ara öğün:

1 dilim ananas veya 1 orta boy armut (üstlerine hafif tarçın) + 1 küçük kutu yoğurt

Akşam:

Avuç içi kadar ızgara biftek + ½ bardak sotelenmiş sebze + ½ adet patates + 7-8 adet böğürtlen veya karadut veya ahududu vb.

3.gün:

Kalkınca:

1 bardak su

Sabah:

Domates ve mantarlı 2 yumurtadan omlet (1 çay kaşığı zeytinyağ ile) + 1 dilim tam buğday ekmeği + Yeşillik ( taze nane/maydanoz/roka vb.)

Öğlen:

1 kase sebze çorbası + Izgara/fırın tavuk

Ara öğün:

8-10 adet çiğ badem + 1 orta boy armut

Akşam:

5-6 kaşık mercimek yemeği + 3-4 kaşık yoğurt + Salata + Yarım nar

4.gün:

Kalkınca: 1 bardak su

Sabah:

4 kaşık yoğurt veya 1 su bardağı süt + 1 avuç karadut/böğürtlen/ahududu + 2-3 kaşık yulaf ezmesi + bir tutam tarçın

Öğle:

1 adet ufak kepekli lavaş + El boyu kadar tavuk göğüs + Sotelenmiş kırmızı biber/marul/soğan + 1 kutu ayran

Ara öğün:

2-3 adet tam tahıllı veya yulaflı bisküvi veya 1 su bardağı yağsız/tuzsuz mısır veya ½ haşlanmış mısır + 5-6 adet fındık (çiğ)

Akşam:

1 adet karnıyarık veya imambayıldı + Salata (limon/sirke ilaveli) + 2-3 adet kuru kayısı

5.gün :

Kalkınca: 1 bardak su

Sabah:

Beyaz peynirli domatesli/biberli yağsız tost + 2 adet ceviz

Öğlen:

Ton balıklı veya ızgara balıklı salata + 1 adet galeta veya 1 dilim esmer ekmek

Ara:

2 top dondurma (sade/meyveli) veya 2 parmak uzunluğunda bitter çikolata (%70 kakao)

Akşam:

1 orta boy zeytinyağlı enginar (garnitürlü/dereotlu) + 2-3 kaşık yoğurt + 2 tane mürdüm eriği vb.

6.gün:

Kalkınca: 1 bardak su

Sabah:

1 su bardağı süt (laktozsuz) + 1 dilim ekmek + 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi (şeker ilavesiz) + ½ yemek kaşığı kuru üzüm





Öğlen:

4 adet ızgara köfte + Salata ( limon ve sirke serbest, nar ekşisi 1 tatlı kaşığı kadar)





Ara öğün:

1 küçük boy armut + 2-3 adet tahıllı kraker





Akşam:

1 adet kabak veya 2 küçük biber dolma (pirinç yerine ince bulgurla hazırlanmış) + Salata (limon/sirke ilaveli) + 1 küçük kutu probiyotik yoğurt





7.gün :

Kalkınca: 1 bardak su





Sabah:

1 dilim tam buğday/çavdar/ruşeymli ekmek + 2 dilim dil peyniri + Domates/salatalık + 5-6 adet zeytin





Öğle:

5-6 kaşık domatesli/sebzeli tam buğday unlu makarna veya bulgur pilavı + 3-4 kaşık yoğurt





Ara öğün:

Maydanoz,domates,kırmızı biber,bir tutam pul biber ve 1 yemek kaşığı dolusu lor peynirli mini salata + 1 su bardağı süt (1 çay kaşığı tarçın/zencefil ilaveli) veya 4 kaşık yoğurt (baharatlı) veya 1 büyük Ayran





Akşam:

6-7 kaşık kıymalı karnabahar vb. sebze yemeği + 1 dilim ekmek + 1 küçük boy muz





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