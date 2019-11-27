1 haftalık kolay diyet listesi
1 haftada 3 kilo vermeyi kim istemez ki. Uzman diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım’ın önerdiği sadece 1 hafta uygulanan kolay diyet listesiyle kilolarınıza veda ederek vücudunuzda fazla biriken suyu ve ödemi atabileceksiniz. İşte 1 haftada 1,5-3 kg arası kilo kaybı sağlayan örnek kolay diyet listesi
1 haftalık kolay diyet listesiyle vücudunuzda oluşan ödem ve şişlikten aynı zamanda da kısa süreli bu diyet programıyla kilolarınızdan arınabileceksiniz. Kolay diyet listesi arayışına girenler, 1 haftalık kolay diyet listesi nasıl olur diyenler haberimizin detaylarına göz atarak Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırımın Kolay diyet listesine göz atabilirler.
Diyet süresince her gün yapılması gerekenler
1 lt su içine 2-3 adet karanfil, 1 çubuk tarçın, 1-2 dal taze nane yaprağı veya maydanoz, 1 ince dilim limon, 1-2 dilim salatalık
Gün içinde en az 2 lt su, isteğe bağlı 5-6 bardak siyah çay, 2 fincan bitki çayı, 2 fincan sade/sütsüz kahve içilebilir.
Haftada 3 gün 50'şer dakikalık bir yürüyüş önerilir.
1. gün:
Kalkınca: 1 bardak su
Sabah:
1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği + 1 yemek kaşığı labne peyniri + Domates/maydanoz/kırmızı biber
Öğle:
6-7 kaşık zeytinyağlı taze fasülye vb. sebze yemeği + 1 dilim ekmek + 1 kase cacık (birer tutam pul biber/nane ilaveli)
Ara öğün:
1 adet galeta veya 2 adet grissini veya 2 adet etimek + 1 yemek kaşığı dolusu tuzsuz çiğ antep fıstığı veya 10 adem çiğ badem
Akşam:
160 g Izgara veya ton balığı + Haşlanmış/fırında sebzeler (kabak/patlıcan/biber vb.) veya karışık salata + 14-15 adet kara üzüm vb.
2. gün:
Kalkınca: 1 bardak su
Sabah:
1 elma + 1 dilim peynir (30 g) + 2-3 adet ceviz
Öğle: 1/3 bardak tam buğday unundan makarna + ¾ bardak pişmiş bezelye + ½ bardak doğranmış domates + ½ bardak doğranmış salatalık + 1 yemek kaşığı fesleğen veya maydanoz + 1 yemek kaşığı ufalanmış az yağlı beyaz peynir
Ara öğün:
1 dilim ananas veya 1 orta boy armut (üstlerine hafif tarçın) + 1 küçük kutu yoğurt
Akşam:
Avuç içi kadar ızgara biftek + ½ bardak sotelenmiş sebze + ½ adet patates + 7-8 adet böğürtlen veya karadut veya ahududu vb.
3.gün:
Kalkınca:
1 bardak su
Sabah:
Domates ve mantarlı 2 yumurtadan omlet (1 çay kaşığı zeytinyağ ile) + 1 dilim tam buğday ekmeği + Yeşillik ( taze nane/maydanoz/roka vb.)
Öğlen:
1 kase sebze çorbası + Izgara/fırın tavuk
Ara öğün:
8-10 adet çiğ badem + 1 orta boy armut
Akşam:
5-6 kaşık mercimek yemeği + 3-4 kaşık yoğurt + Salata + Yarım nar
4.gün:
Kalkınca: 1 bardak su
Sabah:
4 kaşık yoğurt veya 1 su bardağı süt + 1 avuç karadut/böğürtlen/ahududu + 2-3 kaşık yulaf ezmesi + bir tutam tarçın
Öğle:
1 adet ufak kepekli lavaş + El boyu kadar tavuk göğüs + Sotelenmiş kırmızı biber/marul/soğan + 1 kutu ayran
Ara öğün:
2-3 adet tam tahıllı veya yulaflı bisküvi veya 1 su bardağı yağsız/tuzsuz mısır veya ½ haşlanmış mısır + 5-6 adet fındık (çiğ)
Akşam:
1 adet karnıyarık veya imambayıldı + Salata (limon/sirke ilaveli) + 2-3 adet kuru kayısı
5.gün :
Kalkınca: 1 bardak su
Sabah:
Beyaz peynirli domatesli/biberli yağsız tost + 2 adet ceviz
Öğlen:
Ton balıklı veya ızgara balıklı salata + 1 adet galeta veya 1 dilim esmer ekmek
Ara:
2 top dondurma (sade/meyveli) veya 2 parmak uzunluğunda bitter çikolata (%70 kakao)
Akşam:
1 orta boy zeytinyağlı enginar (garnitürlü/dereotlu) + 2-3 kaşık yoğurt + 2 tane mürdüm eriği vb.
6.gün:
Kalkınca: 1 bardak su
Sabah:
1 su bardağı süt (laktozsuz) + 1 dilim ekmek + 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi (şeker ilavesiz) + ½ yemek kaşığı kuru üzüm
Öğlen:
4 adet ızgara köfte + Salata ( limon ve sirke serbest, nar ekşisi 1 tatlı kaşığı kadar)
Ara öğün:
1 küçük boy armut + 2-3 adet tahıllı kraker
Akşam:
1 adet kabak veya 2 küçük biber dolma (pirinç yerine ince bulgurla hazırlanmış) + Salata (limon/sirke ilaveli) + 1 küçük kutu probiyotik yoğurt
7.gün :
Kalkınca: 1 bardak su
Sabah:
1 dilim tam buğday/çavdar/ruşeymli ekmek + 2 dilim dil peyniri + Domates/salatalık + 5-6 adet zeytin
Öğle:
5-6 kaşık domatesli/sebzeli tam buğday unlu makarna veya bulgur pilavı + 3-4 kaşık yoğurt
Ara öğün:
Maydanoz,domates,kırmızı biber,bir tutam pul biber ve 1 yemek kaşığı dolusu lor peynirli mini salata + 1 su bardağı süt (1 çay kaşığı tarçın/zencefil ilaveli) veya 4 kaşık yoğurt (baharatlı) veya 1 büyük Ayran
Akşam:
6-7 kaşık kıymalı karnabahar vb. sebze yemeği + 1 dilim ekmek + 1 küçük boy muz
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