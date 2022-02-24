Avrupa Birliği'nin (AB) temsilcileri ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir araya gelerek açıklamalarda bulundu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı sonrası 100'den fazla savaş uçağının teyakkuza geçirildiğini açıkladı. Stoltenberg NATO liderlerinin yarın sanal bir zirvede bir araya geleceğini de söyledi. Bu arada NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınadı. İttifakın açıklamasında Rusya’nın askeri harekatı “tamamıyla haksız ve sebepsiz” diye nitelendi. NATO’nun açıklamasında saldırıyı “mümkün kılması” nedeniyle Belarus da kınandı. Bazı Rus birlikleri Ukrayna’ya Belarus sınırından girmişti. Açıklamada, “Bu yeni saldırı, BM sözleşmesi dahil uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bağımsız, barışçıl bir ülkeye karşı saldırganlık eylemidir” denildi.

NATO’nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Rusya’nın eylemleri “Avrupa-Atlantik bölgesi güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır ve bunların jeo-stratejik sonuçları olacaktır. NATO, üyelerinin güvenliği ve savunması için tüm gerekli önlemleri almaya devam edecektir.

'RUSYA'NIN EKONOMİSİNİ YIPRATACAK'

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, “Bir kez daha net bir şekilde ifadeyim. Ben biliyorum ki Rusya halkı böyle bir savaşı onaylamıyor. Avrupa topraklarındaki saldırya karşı birlikte çalışmak bizim görevimizdir. Biz hiç olmadığımız kadar kararlıyız. Yaptırımlar, Rusya’nın ekonomisini ciddi şekilde yıpratacak" dedi.









'2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA GÖRÜLMEYEN BİR ŞEY'

AB Konseyi Başkanı Charles Michel “Putin’in başlatmış olduğu bir felaket yaşandı. Avrupa topraklarında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana görülmeyen bir şey bu. Bu saldırı AB’ye bir saldırıdır. AB, ona üye ülkelerle birlikte Rusya’yı bundan sorumlu tutuyor. Bugün büyük bir yaptırım paketi için hemfikir olduk. Masumlar, kadınlar, çocuklar hedef alaındı. Hiç olmadığı kadar desteğimize ihtiyaç duyuyorlar. Siz de insanlarınızı gereksiz bir savaşta kaybetmek istemezdiniz. Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınını hazırız" diye konuştu.











