14 Ekim altın fiyatları… Gram altın bu yılın en yüksek ikinci seviyesini görerek 530 lirayı aştı. Gram altındaki bu yükselişin ardından yatırımcılar tarafından yıl sonunda hangi seviyede kapatacağı da araştırılmaya başlandı. Gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını da yılın en yüksek seviyelerine geldi.

GRAM ALTINDA 135 LİRALIK ARTIŞ

Altının ons fiyatı Amerika’da açıklanan enflasyon verilerinin üzerinde çıkmasıyla 1800 dolar seviyesine geldi. Bu da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de altın fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

Bu yılın ilk çeyreğine baktığımızda 19 Şubat’ta gram altın yılın en düşük seviyesi olan 394 lirayı görmüştü. Dip fiyattan gram altın alan yatırımcı bugün gram altın başına 135 liradan fazla gelir elde etmiş oldu. Bu da yüzde 35 gibi ciddi bir kazancı ifade ediyor.

14 EKİM ALTIN FİYATLARI

14 Ekim'de altın fiyatları şu şekilde;

Gram altın 530 TL

Çeyrek altın 871 TL

Cumhuriyet altını 3563 TL

TÜRKİYE’DE GÖZLER MERKEZ BANKASI’NDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı Para Piyasası Kuru (PPK) toplantısı ise 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı piyasalar için belirleyici olacak.

GRAM ALTIN 600 LİRAYI GÖRÜR MÜ?

Altın yatırımcıları bugünlerde en çok gram altının 600 lira seviyesine çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Uzmanlar ise yıl sonunda gram altının 600 lirayı bulabileceğini belirtiyor.

“YIL SONUNDA GRAM ALTIN…”

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk “Şu anda piyasalar Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz indirimi beklentisini satın alıyor. Kur beklentilerine paralel altın yatay seyretse bile gram altının 600 liraya ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu. Pandemi öncesinde var olan ve dünyada ticaret savaşları olan bilinen sorunların henüz çözülmediğini de ifade eden Yıldırımtürk, “Asıl bu sorunlarla ilgili tedirginlikler altın fiyatlarını yukarı çekebilir” dedi.

GRAM ALTINDA DİRENÇ SEVİYESİ 538-540 LİRA

Hem ons hem de dolar kuru ile yön bulan gram altın fiyatları 2020 yılında 540 lira seviyesi ile tarihi zirvesini yapmış, 2021 yılında ise 538 lira ile tarihi zirvesine yakınsamıştı. 538-540 lira aralığı gram altın için doğal direnç konumuna geçti. Bununla beraber analistlerin birçoğu bu aralığın geçilmesiyle beraber gram tarafında yükselişin hızlanabileceği anlamı taşıyor.