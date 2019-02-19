19 Şubat son dakika döviz kuru… Dolar ve euro ne kadar oldu?

19 Şubat Salı gününün ilk saatlerinden itibaren döviz kuru yatırımcılar tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki dolar ne kadar? Euro kaç lira? İşte detaylar…

Dolar kurunda hareketli seyir devam ediyor. Kur yeni güne 5.30 TL'nin üzerinde başladı. Dolar gün içerisinde en yüksek 5.3112 TL'yi görürken, 5.3077 TL seviyelerinde hareket ediyor. Euro ise 5.9994 TL seviyesinde işlem görüyor.



