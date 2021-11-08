Dünyada koronavirüsten belki de en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve virüs kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ABD'den yaklaşık 2 senenin ardından flaş bir adım geldi. 20 aydır devam eden seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı açıklandı.

Yasak aralarında AB ve İngiltere'nin de bulunduğu 30'dan fazla ülkenin vatandaşlarını etkiliyor, aileleri ayırıyor ve turizme engel oluyordu.

TURİST SELİ BEKLENİYOR

Birçok havayolu şirketi, çift doz aşılılar, test yaptıranlar ve temas takibini kabul edenler için kısıtlamaların kalkmasıyla yabancı turist seli bekliyor.

ABD yönetimi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, önce sınırlarını 2020 başnda Çinli ziyaretçilere kapatmış, kısıtlamalar daha sonra diğer ülkelere de getirilmişti.

Kısıtlamalar, İngiltere, bazı diğer Avrupa ülkeleri, Çin, Hindistan, Güney Afrika, İran ve Brezilya gibi ülkelerde bulunan ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişini engelliyordu.

KARA SINIRLARI DA ÇİFT AŞILILARA AÇILDI

Yeni kuralara göre yabancı ziyaretçiler, uçmadan önce aşı yaptırdıklarına dair kanıt ve seyahatten önceki 72 saat içinde yapımış bir Covid 19 testi sunacak ve iletişim bilgilerini verecek. Karantinaya girmeleri gerekmeyecek.

Kanada ve Meksika'yla kara sınırları da çifte aşılılar için açık olacak.

United Airlines, ülkeye gelen uluslararası yolcu sayısında yüzde 50'lik artış beklediklerini açıkladı ve pasaport kontrollerinde uzun kuyruklar oluşabileceği uyarısında bulundu.

AB, Haziran ayında bu yana, İngiltere ise 28 Temmuz'dan buyana ABD'li ziyaretçileri kabul ediyordu.