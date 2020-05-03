20 bin öğretmen alımı için geri sayım

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), haziran ayında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen atama ve kontenjan listesini yayımladı. ‘personel.meb.gov.tr’ internet adresinde yer alan takvime göre atama yapılacak. Ön başvurular 1-12 Haziran arasında gerçekleştirilecek. Adayların sözlü sınava alınacağı merkezler 22 Haziran’da ilan edilecek. Sözlü sınav 6-25 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Atama tercihleri 31 Ağustos ile 4 Eylül tarihlerinde alınacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül’de ilan edilecek.

Elektronik ortamda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Selçuk, mesajıyla birlikte sözleşmeli öğretmenlik başvurularının adım adım nasıl yapılacağını gösteren bir grafik de paylaştı.

Adım adım izlenecek yol

1- ‘https://ilkatama.meb. gov.tr’ adresinden kişisel e-Devlet kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yapacaksınız.

2- Başvuracağınız alanı, mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin.

3- Alan, mezuniyet, formasyon eğitim durumunuz Ocak 2020 ataması kapsamındaki verilerinizle sistem tarafından karşılaştırılacak.

4- Sisteme resminizi yükleyin. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.

5- Başvurunuzu kaydedin. (Onay işlemi otomatik olarak yapılacaktır.)

6- Başvuru formunuzu cihazınıza çıktısını alarak muhafaza edin.

NOT: Beden Eğitimi alanına ayrılan toplam 900 kontenjanın 90’ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atama işlemi için kullanılacaktır.