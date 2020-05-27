23 yaşındaki İngiliz futbolcu Christian Mbulu hayatını kaybetti

Morecambe kulübü yaptığı açıklamayla 5 ay önce kulübe katılan Christian Mbulu'nun hayatını kaybettiğini bildirdi. Ara transfer döneminde Crewe'den transfer edilen oyuncu için üzüntülerini bildiren Morecambe, oyuncunun evinde ölü bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada "Morecambe kulübü olarak Mbulu'nun ölümünü öğrendik ve çok üzüldük. Bu üzücü ve zor zamanda Mbulu'nun ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz" denildi.

Vefatın detayları henüz açıklanmazken Mirror gazetesine konuşan bir polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve bir erkek cesedi bulduklarını, bu cesedin de futbolcuya ait olduğunu belirtti. Memur, vakada herhangi bir şüphe unsuru olmadığını düşündüklerini söyledi.



