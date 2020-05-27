23 yaşındaki İngiliz futbolcu Christian Mbulu hayatını kaybetti
İngiltere 2. Ligi takımlarından Morecambe kulübünün oyuncusu Christian Mbulu hayatını kaybetti. 23 yaşındaki İngiliz oyuncunun ölüm sebebi henüz açıklanmadı.
27 Mayıs 2020, Çarşamba 12:50 Son Güncelleme:
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Morecambe kulübü yaptığı açıklamayla 5 ay önce kulübe katılan Christian Mbulu'nun hayatını kaybettiğini bildirdi. Ara transfer döneminde Crewe'den transfer edilen oyuncu için üzüntülerini bildiren Morecambe, oyuncunun evinde ölü bulunduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada "Morecambe kulübü olarak Mbulu'nun ölümünü öğrendik ve çok üzüldük. Bu üzücü ve zor zamanda Mbulu'nun ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileriz" denildi.
Vefatın detayları henüz açıklanmazken Mirror gazetesine konuşan bir polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve bir erkek cesedi bulduklarını, bu cesedin de futbolcuya ait olduğunu belirtti. Memur, vakada herhangi bir şüphe unsuru olmadığını düşündüklerini söyledi.
https://twitter.com/ShrimpsOfficial/status/1265384908651999239