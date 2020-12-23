Ekonomi 23.5 milyon aboneye ucuz elektrik fırsatı

23.5 milyon aboneye ucuz elektrik fırsatı

Ekonomi

23.5 milyon aboneye ucuz elektrik fırsatı

Ayda 75, yılda 900 lira elektrik faturası ödeyen 23.5 milyon abone artık yüzde 10-15 daha ucuza elektrik kullanacak. Yılda bir fatura bedavaya gelecek. Sistem GSM operatörü değiştirmek kadar kolay.

23 Aralık 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Türkiye’de enerjinin yüzde 22’si evlerde tüketiliyor. Ailelerin en fazla gider kalemlerinden birini oluşturan faturalarda, başı çeken ise elektrik. Elektrik faturasını da yüzde 10-15 oranında düşürmek mümkün. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) dün açıkladığı kararla, serbest tüketici limiti 88 liradan 75 liraya düşürüldü.

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1 aylık fatura bedava

Artık aylık 75 lira, yıllık 900 lira (1.200 kilovatsaat) ve üzeri tüketimi olan aboneler istediği elektrik tedarikçisini seçebilecek. Bu seçimi yaparken de pazarlık hakkı elde edecek. Dolayısıyla aynı elektriği yüzde 10-15 daha ucuza alabilecek. Yani yılda 1 faturayı bedavaya getirmek mümkün. Fatura limitlerinin düşürülmesiyle 2.7 milyon abone daha serbest tüketici oldu.

214 lisanslı işletme var

Son ayarlamayla 45 milyon abonenin 23.5 milyonu serbest tüketici grubuna dahil oldu. 23.5 milyon abone cep telefonu operatörü değiştirir gibi elektrik tedarik şirketini dilerse kolayca değiştirebilir. Piyasada lisanslı 214 şirket var. Sözleşmeyi bunlardan biriyle yapmak gerekiyor. EPDK, lisansı olan tüm tedarikçi şirketleri ‘epdk.org.tr’ internet adresindeki ‘serbest tüketici’ bölümünde yayınlıyor.

Değişen sadece firma ismi

İkili sözleşme yaptıktan sonra değişen sadece faturadaki şirket ismi oluyor. Burada önemli olan sözleşmeyi imzalayacağınız firmanın taahhütleri ve sözleşme hükümleri. Küçük indirimler için büyük taahhütler vermeyin. Yeni tedarikçisini seçip sözleşmeye imza atan abone, daha sonra kararını değiştirirse 14 gün içinde gerekçe göstermeden ve ceza ödemeden sözleşmeden cayabilir.

Tüm süreç kontrol altında

EPDK; abonelerin mağdur olmaması için bir de portal oluşturdu. Tüketiciler, ‘tys-portal.epias.com.tr’ye e-Devlet şifresiyle giriş yaparak elektrik tüketim değerine, sayaç okuma tarihlerine bakıp, tedarikçi bilgilerini kontrol edebiliyor. Dolayısıyla tüm süreçler ve gelişmeler abonenin kontrolünde oluyor.

İnternet üzerinden mesafeli sözleşme

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma sitesi Encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, son düzenleme hakkında şunları söyledi:

“Elektrik tedarikçisi değiştirmek tüketicilere daha ucuz fiyat ve daha cazip koşullarla elektrik kullanma şansını veriyor. Özellikle internet üzerinden kurulabilen mesafeli sözleşmelerin tedarikçi değişikliği işlemlerinde kullanılmasıyla birlikte tüketicilerin tasarrufa ulaşmaları oldukça kolaylaştı. Tedarikçi değiştirmek isteyen tüketicilerin cazip bir tedarikçi bularak internet üzerinden ya da çağrı merkezlerinden sözleşme yapmaları yeterli.”
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