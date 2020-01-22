Akdeniz ikliminin tropikal meyve üretimine elverişli olması, tropikal meyve ağaçlarının bölgeye uyum sağlaması, iyi ürün vermesi ve gelirinin daha yüksek olması nedeniyle özellikle Antalya’da çiftçiler, tropikal meyvelere yoğunlaştı.

İhracatta 35 kat artış

Başarılı üretimin sonucunda, Türkiye’de 2019 yılında avokado ihracatı 35 kat arttı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, “2015 yılında 31 bin dolar olan avokado ihracatımız, 2019’da 1 milyon 100 bin doları aştı. Mango ve pitayada ise yok denecek kadar olan ihracatımız 16 bin dolar, muz ihracatı ise 20 bin dolar seviyesine geldi. Tropikal mevye ihracatı daha da artacak” diye konuştu.

Rusya'dan Maldivler'e

Türkiye’nin avokadoda en büyük 4 pazarının Rusya, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan olduğunu belirten Uğur, “Maldivlerden Seyşel Adaları’na kadar 33 ülkeye avokado gönderiyoruz. Türkiye’de yaş meyve sebze ihracatının yüzde 47’si, narenciye ihracatının da yüzde 79’u AKİB üzerinden yapılıyor” dedi. Uğur, AKİB’in yaş sebze meyve, tekstil, hazır giyim, demir, kimyevi madde, mobilya, su ürünleri ve hububat olmak üzere 8 ihracatçı birliğinin çatı kuruluşu olduğunu söyledi.

Tropikal meyve ihraç edilen pazarlar

Avokado: Hollanda, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, KKTC, Azerbaycan, Romanya, Norveç, Avusturya, Bosna-Hersek, Suriye, Karadağ, Almanya, Moldavya, Ukrayna, Kazakistan, Hırvatistan, Özbekistan, Arnavutluk, Seyşel Adaları, Maldivler, Sırbistan, Kosova, Birleşik Krallık, İsviçre, Gürcistan, Rusya, Bulgaristan, Kuveyt, Beyaz Rusya, Polonya.

Pitaya: İsveç, Suriye, Kanada, Hollanda, Almanya.

Muz: Gürcistan, Irak, Bahreyn, Maldivler, Suudi Arabistan, Birleşik Devletler, KKTC, Malezya, Katar

Mango: Suudi Arabistan, Seyşel Adaları, Maldivler, Suriye, Gürcistan, İsveç.

Yatırım iştahı kabardı

AKİB’in 2019 yılı ihracat performansının yüzde 9.2 artışla 13.5 milyar dolara ulaştığını belirten Uğur, 2020 için ihracat hedeflerinin de 15.5 milyar dolar olduğunu söyledi. Artan ihracat ile birlikte cari açığın (döviz açığı) düştüğünü belirten Uğur, “Türkiye büyümede pozitif döneme girdi. Faizlerin gerilemesiyle bekleyen yatırımlar başlayacak, 2020’de yatırım iştahı artacak” dedi.

GÜLTEN UĞURLU