Ekonomi 3600 ek gösterge için kritik toplantı! Memur maaşları, emekli ikramiyeleri...

3600 ek gösterge için kritik toplantı! Memur maaşları, emekli ikramiyeleri...

Ekonomi

3600 ek gösterge için kritik toplantı! Memur maaşları, emekli ikramiyeleri...

3600 ek gösterge için Bakanlık'ta toplantı başladı. 4 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge ile memur maaşları, emekli ikramiyelerine ilişkin artış bekleniyor. CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun 3600 ek gösterge toplantısının detaylarını aktardı. İşte detaylar...

18 Kasım 2021, Perşembe 13:33 Son Güncelleme:
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CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun 3600 ek göstergeye ilişkin son gelişmeleri aktardı. Coşkun'un yaptığı açıklama şu şekilde: 

Talepler alındıktan sonra bakanlık bir taraftan kapsamlı maliyet çalışması yapıyor. Nasıl bir sonuç çıkacak ona bakacağız. 3600 ek gösterge aslında bir hesaplama metodudur. Memur maaşları, emeklisi ve ikramiyelerine ilişkin artış olacak.

Bugünkü toplantıda neler çıkacak ona bakacağız. Bakan Bilgin’in mesaj vermesi bekleniyor. Sonrasında konfederasyonlar ne diyecek ona bakacağız. Memur konfederasyonları katılıyor. Memur Sen, KESK ve Kamu Sen olacak.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ OCAK AYINDA TBMM'DE

Öte yandan Çalışma Bakanı Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin ocakta Meclis’e gönderileceğini belirtmişti.

Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun ise şu anda öncelikli gündemlerinin olmadığını, önceliğin asgari ücret ve 3600 ek gösterge olduğunu ifade etmişti 

ANKET YAPILIYOR

Tüm kesimlerin taleplerinin alındığını ve anket çalışması yapıldığını belirten Bilgin, "Anket çalışmamız bu hafta sonu sonuçlanacak. İşverenin ikna olacağı çalışanı da enflasyona ezdirmeyeceğimiz bir ücret olacak. Aralık ayında resmi prosedür başlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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