3600 ek gösterge zammında kritik detay: 5300 veya 6400...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşında 1.300 lirayı ve ikramiyesinde 50 bin lirayı aşan artışlar sağlayacak 3600 ek gösterge zammında sona yaklaşılıyor. Mayıs veya haziran ayında Meclis’e gelmesi beklenen ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmalar da hız kazandı. Yeni yol haritasının belirlenmesi için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplantı gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMENLER İÇİN TAMAM

Ek gösterge düzenlemesinin başta öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsayacağı belirtilmişti. Hatta geçtiğimiz günlerde öğretmenlerle ilgili olan 3600 ek gösterge düzenlemesi Ocak 2023’te yürürlüğe girecek şekilde yasalaşmıştı. Memur sendikaları ise ek gösterge artışıyla ilgili düzenlemenin kapsamının genişletilmesini istiyor.

‘HEPSİNE VERİLSİN’ TALEBİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada, “Teknik hizmetlerden tutun genel idari hizmetlere, sağlık hizmetlerinden tutun da diğer alanlara varana kadar konuyla bütün kamu görevlilerinin bu anlamda içerisinde bulunabileceği bir süreç yönetimi arzuluyoruz” dedi. Yalçın, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kamu görevlileri açısından son derece önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ali Yalçın, “Çalışma Bakanlığı’nın bir ön hazırlığı olduğu belirtildi. Bu ön hazırlık görülecek ve buna göre tartışmalar yürütülerek adaletli, hakkaniyetli bir düzenleme ortaya çıkarmak için çalışanlarımızı temsilen masada olacağız” dedi. Düzenlemenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu arada unvan, görev ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak hazırlanan taslak çalışmalarının ipuçları da ortaya çıkmaya başladı.

İŞTE ÖNE ÇIKAN BAZI YENİLİKLER

Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek. Şube müdürü unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600’e yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400’e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.

Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor. Mahalli idareler ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda büyükşehir belediye teftiş kurulu müdürü, büyükşehir belediye genel sekreter yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek.

Ürün denetmenleri, gümrük ve ticaret denetmenleri, defterdarlık uzmanları ve gelir uzmanları mali hizmetler uzmanlarının ek göstergeleri yeniden masaya yatırılacak. 2200 olan ek göstergeleri yükseltilecek. Avukatlık hizmetleri sınıfında yer alan avukatların da ek göstergeleri artacak.