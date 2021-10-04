Ekonomi 4 Ekim altın fiyatları! Gram altında son durum...

4 Ekim altın fiyatları! Gram altında son durum...

Ekonomi

4 Ekim altın fiyatları! Gram altında son durum...

4 Ekim altın fiyatları... Küresel piyasalarda doların sakin seyretmesi altın fiyatlarında stabil ortam oluşturdu. Gram altın 500 liranın üzerinde seyrediyor. İşte altın fiyatları...

04 Ekim 2021, Pazartesi 10:01 Son Güncelleme:
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4 Ekim altın fiyatları... Doların önde gelen para birimleri karşısında sakin seyretmesi uluslararası piyasalarda ons altının fiyatının yataya dönmesine neden oldu.

Fed'in tahvil alımlarını azaltma hedefi ve faiz artırım sinyali ile birlikte altında beklentiler netleşmeye başlarken bu hafta ABD tarım dışı istihdam verisi ile hareketlenme gözlemlenmesi bekleniyor.

Fed'in varlık alımlarını azaltmak için sinyal olarak algılanması beklenen tarım dışı istihdam verisi öncesinde ons Altın fiyatlarının 1740 dolar ile 1775 dolar arasında dalgalanması öngörülüyor. Ons altın bu sabah 1761 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN 500 LİRANIN ÜZERİNDE

Gram Altın fiyatları iç piyasada dolardaki güçlenmenin etkisiyle birlikte 500 liranın üzerinde seyrini sürdürüyor. Gram altın gün içinde en düşük 500.2 lirayı görürken en yüksek 503.4 lira seviyesine ulaştı.

4 EKİM ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları saat 10.00 itibarıyla şöyle;

  • Gram altın 501 lira
  • Çeyrek altın 823 lira
  • Cumhuriyet altını 3234 lira


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