5 bin lira bugün hesaplara yatırılıyor! İşte şartları...

Bir milyonu aşkın esnafın heyecanla beklediği 3 bin TL ve 5 bin TL hibe destek ödemesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hibe destek açıklamasının ardından Ticaret Bakanı Muş, ödemelerin 3 bin TL ve 5 bin TL olarak iki grup halinde yapılacağını söylemişti. 23 Haziran tarihine kadar devam eden 3 bin TL ve 5 bin TL hibe destek ödemelerinin başvurularına ilişkin detaylar da ilk açıklamaların ardından belli oldu. İşte, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe destek ödemesi hakkında bilinmesi gerekenler…

3 BİN TL VE 5 BİN TL HİBE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır." ifadelerini kullandı.

'3 MİLYAR 472 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise "Başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, 5 bin TL hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin TL hibe desteği 843 bin 683 kişiye olmak üzere toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin TL hibe desteği ödemesi 10 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır" denildi.

ÖDEMELER İKİ GRUP HALİNDE OLACAK

Hibe desteği ödemeleri ile 1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon TL ödenecek. Yapılan açıklamaya göre, hibe desteği ödemeleri için esnaflar iki gruba ayrılacak ve bulunduğu gruba göre 3 bin ya da 5 bin TL ödeme alacak.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

İlk grupta bulunan işletmelere 5 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta 235 bin esnaf yer alıyor.

Kantinler,

Kahvehane,

Hamamlar,

Kafe,

Çay bahçesi gibi yerler ile

Personel ve okul servisleri,

Öğrenci yurtları,

Kırtasiyeler,

Lunaparklar,

Düğün salonları

İnternet kafeler

3 BİN TL HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

2. grupta yer alan işletmelere ise 3 bin TL hibe desteği ödemesi yapılacak. Bu grupta ise 1 milyon 150 binden fazla esnaf bulunuyor.

Bakım, Onarım, Tamirat, Kaporta işleri ile uğraşanlar,

Sıhhi tesisatçılar,

Seyyar satıcılar,

Müzisyenler,

Oto yıkamacılar,

Hırdavatçılar,

Oyuncakçılar,

Kuru temizlemeciler,

Camcılar,

Bakırcılar,

Çilingirler,

Kalaycılar,

Kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları,

Ayakkabıcılar,

Konfeksiyoncular,

Kurs işletmecileri

Tuhafiyeciler,

Zücaciyeler

3 BİN TL VE 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteğinden, 17 Mayıs tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan esnaflar faydalanabilecek.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Söz konusu desteğe başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden yapılıyor.

Dijital ortamda gerçekleştirilen başvurularda oluşabilecek yoğunluğun ve hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla, vatandaşlar, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;

0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs-23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvuru yapabilecekler.

3 BİN TL VE 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hibe desteği başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başladı, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar devam edecek.