Ekonomi 5000 lira hesaba yatırılacak! Bakan duyurdu, bugün başladı...

5000 lira hesaba yatırılacak! Bakan duyurdu, bugün başladı...

Ekonomi

5000 lira hesaba yatırılacak! Bakan duyurdu, bugün başladı...

Binlerce kişi bekliyordu bakan duyurdu. 5.000 TL hibe verilecek. Karşılıksız ödemeye ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kırtasiyeci Esnafı Destek Programı başvurularının bugünden itibaren başlayacağını duyurdu.Hibe almaya hak kazananların bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacağını kaydeden Bilgin, ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.

21 Haziran 2021, Pazartesi 11:22 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini azaltmak amacıyla 1200 kırtasiyeci esnafı için kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini açıkladı.

BAŞVURULAR BUGUN BAŞLIYOR

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında desteğin sağlanacağını belirten Bakan Bilgin, başvuruların Bakanlık resmi sitesi (https://forms.ailevecalisma.gov.tr/uigm/form/) üzerinden 21 Haziran 2021 tarihinden(bugünden) itibaren alınacağını belirtti.

TOPLAM 6 MİLYON TL DESTEK VERİLECEK

Bakan Bilgin, “Kırtasiyeci Esnafı Destek” programından Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Ordu, Şanlıurfa’da kırtasiyecilik alanında faaliyet gösteren 1200 esnafın yararlanabileceğini belirtti. Bakan Bilgin, 14 ilde yürütülecek bu programla kişi başına 5.000 TL olmak üzere toplam 6 milyon TL destek verileceğini kaydetti. Bilgin, başvurunun fazla olması halinde emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıp alınmaması, işletme hesabı esasına göre defter tutulması, faaliyete başlama tarihi, işletme sahibinin kadın veya genç olması gibi kriterlerin sırasıyla dikkate alınarak yararlanacakların sayısının belirleneceğini ifade etti.

Hibe almaya hak kazananların Bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacağını kaydeden Bilgin, ödemelerin T.C. kimlik numaraları aracılığıyla PTT üzerinden yapılacağını belirtti.


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