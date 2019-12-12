Bebeğiniz artık ek gıdaya alıştı ve yavaş yavaş pütürlü yemeğe başlamış bulunuyor. Bebeklerinde damak tadı olduğu için sevmediği besinlerde zorlamamak gerekir. Size birbirinden güzel bebeğinize rahatlıkla yedirebileceğiniz bol vitamin ve protein kaynağı olan 8 aylık bebek ek gıda tarifleri veriyoruz.

8 aylık bebek ek gıda tarifleri

Kahvaltı tarifi

Kahvaltı malzemesi

- Yarım elma

- Yarım armut

- Yarım muz

- 1-2 kuru kayısı

- 3 kaşık yulaf ezmesi

- 4 yemek kaşığı su ya da keçi sütü

Kahvaltı yapılışı

Meyveler soyulur ve rendelenir. Rendeleri 2 yemek kaşığı suyla biraz haşlanır. Küçük bir tencere içinde yulaf ve suyu/sütü bir araya getirilir, yulaf yumuşayana kadar pişirilir. Yulafın üzerine meyveler eklenir. Üzerine çok az pekmez gezdirilir.

Avokado püresi tarifi

Avokado püresi malzemeleri

- 1 olgun avokado

- 2-3 kaşık yoğurt

- Limon (Tercihe bağlı)

- 1 tatlı kaşığı buğday ruşeymi

Avokado püresi yapılışı

Avokadoyu çekirdeğini çıkartıp, soyup ezin. Yoğurdu ve buğday ruşeymini ekleyin. Güzelce karıştırın. Dilerseniz bir kaç damla limon damlatabilir, bebeğiniz 1 yaşını geçtiyse az miktarda tuz ekleyebilirsiniz. Pişirmeye gerek yok.

Anne sütlü taze kabak çorbası tarifi

Anne sütlü taze kabak çorbası malzemeleri

- 1 adet küçük yeşil kabak(150 gr)

- 1 adet ince havuç (70 gr)

- 5-6 sap maydanoz veya dereotu

- 250 ml su

- 100 ml anne sütü

- 1 tatlı kaşığı organik zeytinyağı

Anne sütlü taze kabak çorbası yapılışı

Ufak bir tencereye 250 ml su koyup içerisine yıkanıp soyulmuş ve rendelenmiş havucu ve kabağı ekliyoruz. Sebzeler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Sebzeler yumuşayınca içine ince ince doğranmış maydanoz ve dereotunu ilave ediyoruz. Altı kapatılınca zeytinyağı ve anne sütünü ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Bebeğiniz pütürlü yiyebilirse hazırladığınız gibi verin. Yiyemezse süzgeçten geçirin.

Tavuklu şehriye çorbası tarifi

Tavuklu şehriye çorbası malzemeleri

- 1 parça tavuk eti

- 1 patates

- 1 havuç

- 1 küçük soğan

- 1 defne yaprağı

- 1 fincan şehriye

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 tutam maydonoz

- Az karabiber

Tavuklu şehriye çorbası yapılışı

Şehriye hariç bütün malzemeleri haşlayın. Suyu ile birlikte blenderdan geçirin. Tencerede 1 yemek kaşığı yağ ile şehriye çok az kavrulur ve üzerine biraz su ilave edilir. Blenderdan geçirdiğiniz karışımı da şehriyelerin üzerine ekleyin. Özleşene kadar pişirin.

Patatesli peynirli kek tarifi

Patatesli peynirli kek malzemeleri

- 3 adet haşlanmış patates

- 2 adet yumurta

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 paket kabartma tozu

- 1 su bardağı kadar rendelenmiş taze kaşar peyniri ve az miktarda ezilmiş beyaz peynir

- Tuz

- Karabiber

- Alabildiği kadar un

Patatesli peynirli kek Yapılışı

Haşlanıp rendelenmiş patatesleri tüm malzemeler ile iyice karıştırın. Pişirilecek olan kalıbı yağlayıp harcı iyice yayıyoruz. Üzerine fırçayla yağ sürüp, 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirin. Fırını kapatmadan 5 dakika önce üzerine rendelenmiş kaşar ekleyin.

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