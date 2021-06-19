Futbol A Milli Takım, İsviçre maçına hazır

A Milli Takım, İsviçre maçına hazır

Futbol

A Milli Takım, İsviçre maçına hazır

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu üçüncü ve son maçında yarın İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

19 Haziran 2021, Cumartesi 19:26 Son Güncelleme:
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Bakcell Arena’da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanın başında Güneş, Ay-Yıldızlı oyuncularla sahada kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından idman, istasyon çalışması ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise İsviçre maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Milli takımda sakatlığı süren ve yarın forma giyemeyecek olan Umut Meraş idmana katılmadı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

DHA

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