A Milli Takım'da sakatlık şoku!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelede iki futbolcumuz sakatlık yaşadı.
27 Mayıs 2021, Perşembe 22:57 Son Güncelleme:
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Altay Bayındır, rakibinin yaptığı taban sonrası sakatlık yaşadı ve 73. dakikada yerini Gökhan Akkan'a bıraktı. Altay'dan sonra Halil Akbunar, da rakibinin sert müdahalesi sonrası acı içinde yerde kaldı ve 84. dakikada oyundan çıktı.
Futbolcuların son durumu yarın yapılacak kontrollerinin ardından belli olacak.
Milli formayla ilk maçına çıkan Halil Dervişoğlu, golünü atmayı başardı.
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