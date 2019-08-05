Bakan Pekcan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bugün akşam saatlerinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşme doğrultusunda, Sayın Ross’un beraberindeki heyetle birlikte Eylül ayının ilk yarısında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinde mutabık kaldık.

Sayın Ross başkanlığındaki ABD heyeti ile birlikte iki ülke sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz ve sektörler bazında ayrıntılı bir şekilde çalışacağız. Türk-Amerikan iş insanlarının da bu kapsamda bir araya geleceği ziyaret, uzun zamandır üzerinde yoğunlaştığımız ticaret hacmimizin artırılması çalışmalarının somut bir göstergesidir.