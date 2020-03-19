Abdürrahim Albayrak corona virüs şüphesiyle teste girdi

Milliyet'in haberine göre Galatasaray'ın önemli isimlerinden Abdürrahim Albayrak, öksürük ve ateş nedeniyle corona virüs testine girdi.

Salgından etkilenmediği anlaşılan Albayrak'ın Çapa Tıp Fakültesi'nde tedbiren yapılan corona virüs testi negatif çıktı.

Abdürrahim Albayrak'ın tansiyon ve kalp sorunu bilindiği için virüs konusunda oldukça hassas davranması gerekiyor. Bu nedenle tedbiren yapılan corona virüs testi Galatasaray'ın ikinci başkanı için oldukça önemliydi.

Bakanlıktan yapılan son açıklamaya göre Türkiye'de 191 tane tespit edilmiş corona virüs vakası var. 2 kişinin ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.