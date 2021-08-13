Futbol Adana Demirspor transferde durmuyor: Bjarnason da tamam

Adana Demirspor transferde durmuyor: Bjarnason da tamam

Futbol

Adana Demirspor transferde durmuyor: Bjarnason da tamam

Adana Demirspor, Premier Lig ve Serie A tecrübesi olan İzlandali Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı. 33 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

13 Ağustos 2021, Cuma 12:50 Son Güncelleme:
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Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İzlanda Milli Takımı oyuncusu 33 yaşındaki Bjarnason ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bjarnason'un en son Brescia forması giydiği aktarıldı.

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