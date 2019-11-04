Ağıza yağ çekme (Oil pulling) nedir? Ağıza yağ çekmenin faydaları

Geleneksel tıp tedavi yöntemlerinden biri olan ağıza yağ çekme (Oil pulling) bilinen en eski uygulamalar arasında. Ağızdaki bakterileri temizleyen bu yöntemin hem diş hem diş eti hem de diş sağlığını korumada etkili olduğu biliniyor. Ayurveda ile ilişkilendirilen ağıza yağ çekme, ağız içinde oluşan iltihap, aft ve ağız kokusu gibi nedenlerin ortadan kaldırılmasında etkili olduğu biliniyor. Peki, ağıza yağ çekmenin (oil pulling) faydaları nelerdir? Hangi yağlar ağıza yağ çekmede kullanılır? İşte oil pulling yani ağza yağ çekme ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Ağzınızı zararlı bakterilerden temizler

Ağzınızda yaşayan yaklaşık 700 tip bakteri var. Herhangi bir zamanda ağzınızda en az 350 çeşiti bulunabilir. Bazı zararlı bakteri türleri, diş çürüğü, ağız kokusu ve diş eti hastalığı gibi sorunlara neden olur. Bazı araştırmalar, yağ çekmenin ağızdaki zararlı bakteri sayısını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Son zamanlarda yapılan bir çalışmada ağza yağ çekmenin bakteri sayısını önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. 60 katılımcı, iki hafta boyunca hindistancevizi yağı kullanarak ağızlarını temizledi. Hem hindistancevizi yağının tükürükte bulunan bakteri sayısını azalttığı bulundu.

Yağ çekme ağız kokusunun azaltılmasında etkili bir yöntem

Ağız kokusu olarak da bilinen halitoz, toplumun yaklaşık yüzde 50'sini etkileyen bir durumdur. Ağız kokusunun birçok nedeni vardır. En yaygın nedenler arasında enfeksiyon, diş eti hastalığı, zayıf ağız hijyeni ve dil temizliği bulunuyor. Bakterilerin fırçalama yoluyla veya klorheksidin gibi bir antiseptik gargara kullanarak giderilebilir. Yapılan bir çalışmada, yağ çekmenin kötü nefesi azaltmada klorheksidin kadar etkili olduğu bulundu. Yağ çekme kötü nefesi azaltmak için doğal bir alternatif olarak kullanılabilir.

Boşlukların önlenmesine yardımcı olabilir

Boşluklar diş çürümesinden kaynaklanan yaygın bir problemdir. Kötü ağız hijyeni, çok fazla şeker yemek ve bakteri birikimi, diş çürümelerine neden olabilir, bu da dişlerde boşluklar olarak bilinen deliklerin oluşumuna yol açar. Plak da oyuklara neden olabilir. Plak dişler üzerinde bir kaplama oluşturur ve bunlar genellikle bakteri, tükürük ve yiyecek parçacıklarından oluşur. Bakteriler, diş minesini tahriş eden ve diş çürümelerine neden olan bir asit oluşturarak parçalamaya başlarlar. Araştırmalar, yağ çekmenin ağızdaki bakteri sayısını azaltarak diş çürümelerini önlediğini göstermiştir. Bu bakterilerin yağ çekerek azaltılması diş çürümelerini önlemeye ve oyuk oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Enflamasyonu azaltır ve ağız sağlığını korur

Dişeti iltihabı, kolayca kanayabilen, kırmızı, şiş diş etleri ile kendini gösteren bir tür diş eti hastalığıdır. Plakta bulunan bakteriler diş etlerinde kanama ve iltihaplanmalara neden olabilir. Yağ çekme diş eti sağlığını iyileştirmek ve iltihaplanmayı azaltmak için etkili bir çözüm olabilir. Hindistan cevizi yağı gibi iltihap önleyici özelliklere sahip bazı yağların kullanılması, diş eti hastalığına bağlı iltihaplanmanın azaltılmasına da yardımcı olabilir. Dişeti iltihabı olan 20 erkekte yapılan bir başka çalışmada, susam yağı ve standart gargara ile yağ çekmenin etkinliği karşılaştırıldı. Her iki grupta da plakta azalma, diş eti iltihabında iyileşme ve ağızda zararlı bakteri sayısında azalma olduğunu görüldü. Yağ çekme, plak oluşumunu önleme ve sağlıklı diş etlerine sahip olmak için etkili bir tamamlayıcı tedavi olarak görülüyor.

Yağ çekmede“oil pulling” hangi yağları kullanmalısınız?

Geleneksel olarak susam yağı, yağ çekmek için kullanılıyor. Ancak diğer yağ türleri de ağzı temizlemede kullanılabilir. Örneğin, hindistancevizi yağı, özellikle yağ çekmek için yararlı olabilecek güçlü anti-enflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir . Zeytinyağı iltihapla mücadele kabiliyeti sayesinde popüler bir seçimdir.





Yağ çekme (oil pulling) nasıl yapılır?

Yağ çekme işlemi kolaydır ve sadece birkaç basit adımı içerir.

İşte yağ çekme yapmak için 4 basit adım:

1. Hindistan cevizi, susam veya zeytinyağı gibi yağlardan herhangi birinden bir çorba kaşığı yağ ölçün.

2. Yutmamaya özen göstererek, 15-20 dakika boyunca ağzınızda gezdirin.

3. İşiniz bittiğinde yağı bir çöp tenekesine boşaltın. Lavabonun veya tuvalete dökmekten kaçının çünkü bu, tıkanmaya neden olabilecek yağ birikmesine neden olabilir.

4. Herhangi bir şey yemeden veya içmeden önce ağzınızı suyla iyice çalkalayın.

Bu adımları haftada birkaç kez veya günde üç kez tekrarlayın. Ayrıca, başlangıçta alışıncaya kadar sadece 5 dakika boyunca ağzınızda çevirin. 15–20 dakika boyunca yapabilene kadar süreyi artırmak için de çalışın. Sabah aç karnına bu işlemi yapmak öneriliyor.