Ah! Bir de otomatik olsa…

Opel Insignia 1.4 litrelik Turbo motoruyla artık daha ulaşılabilir hale geldi. Insignia ailesinin en ucuz versiyonunda kullanılan motor, aynı zamanda ekonomi iddiası da taşıyor. Bu motor seçeneğinde otomatik vites seçeneği sunmadığı için en ciddi rakibi Volkswagen Passat’ın hala bir adım gerisinde kalan Insignia, bu açığını çekici tasarımı ve keyifli sürüşü ile kapatmaya çalışıyor. Bakalım yeni motor Insignia satışlarını nasıl etkileyecek?

Tasarım

D segmentinde tasarımıyla hemen hemen herkesin hoşuna giden modellerin başında Opel Insignia geliyor. Dinamik tasarımıyla kendini belli eden Opel Insignia’nın tasarımında en dikkat çekici kısım tavan yapısı. Arkaya doğru eğimli şekilde sonlanan tavan araca sportif bir hava katıyor. Ön kısımda ise LED farların ok şeklindeki yapısı ve uzun kaput yapısı göze çarpan detaylardan. Insignia, 4830mm’lik uzunluğuyla selefi Vectra’nın 4611mm’lik uzunluğunun çok önünde. Otomobilin 1856mm olan genişliği ve 1498mm’lik yüksekliği de selefinden daha fazla. Bu sınıfın en çok satan modeli Passat ile kıyaslandığında ise Insignia’nın 6.1 cm daha uzun olduğu görülüyor. Insigna’nın 500 litrelik bagaj hacmi sınıf ortalamalarında ve gayet yeterli.

İç mekan

Opel Insignia’nın dış tasarımındaki sportiflik aracın içerisinde de devam ediyor. Kullanılan malzemelerin kalitesi ve işçilik gayet iyi. Orta konsolun bol tuşlu yapısı karmaşık görünse de alışma sürecinden sonra rahatlıkla kullanılıyor. Üst kısımdaki kırmızı aydınlatmalı gösterge ekranı basit gibi görünse de kullanım açısından sorunsuz. Klima sisteminin sıcaklık bilgisini gösteren minik ekran ise güneşli havalarda hiç okunmuyor. Üç kollu direksiyonun üzerinden hız sabitleyici ve ses sistemi kolaylıkla kontrol edilebiliyor. Insignia’nın dar yan camları ve arkaya doğru alçalan tavan yapısı nedeniyle arka koltukta oturanlar biraz kara Ortada oturacak yolcunun şaft tüneli yüzünden konforunun kısıtlandığını ise söylemeliyiz.

Motor

Opel Insignia’nın zengin motor gamına son eklenen motor 1.4 litrelik turbo, 6 kademeli manuel şanzımanla birlikte çalışıyor. Küçük hacminden büyük güçler çıkarmayı başaran motor,4900-6000 d/d aralığında 140 hp güç üretiyor. Turbo sayesinde 1850-4900 d/d aralığında üretilen 200 Nm’lik tork, 1.5 tona yaklaşan ağırlığıyla Insignia’yı kaldırmakta zorlanmıyor. 10,9 saniyede 100 km/s hıza ulaşan Insignia, kararlı şekilde yüksek süratlere çıkıyor ve 205 km/s sürate kadar ulaşıyor. Bu motor seçeneği ile birlikte Insignia’da en çok merak edilen konu yakıt tüketimi. Insignia’nın en küçük hacimli motorlu versiyonu testimizin sonucunda 8,3 lt/100 km ortalama yakıt tüketti. Bu değerler 1.6 litre turbo Insignia’nın yanında kayda değer derecede düşük.

Konfor ve yol tutuş

Sınıfının en iyi yol tutan modellerinden biri olan Insignia bu versiyonunda spor şasi opsiyonuna sahip olmasa da hala çok iyi. Direksiyon tepkileri son derece hassas olan modelin gaz ve fren tepkilerinin hassaslığı da hoşumuza gitti. Arka kısımda görüş açıları biraz dar olan aracın küçük aynalarının da yetersiz kaldığını söylemeliyiz. Sessiz yapısıyla uzun yolculuklarda yorucu olmayan Insignia’nın koltukları da son derece konforlu. İç mekanda eleştirilecek noktaların başında dar yaşam alanı ve tavanın eğimli yapısının verdiği kısıtlı ferahlık geliyor. Insignia D sınıfındaki en sportif görünen araç olabilir ancak arka koltukta oturanlar bu durumdan pek hoşnut olamayacaktır.

Güvenlik

Opel Insignia 2008 yılında girdiği EuroNcap çarpışma testinden beş yıldız ile ayrıldı. Araçta sürücü, yolcu yan ve perde hava yastıkları ile ESP sistemi standart olarak sunuluyor.

Yorum-Selim ERKEK

Opel Insignia’nın motor gamı daha da genişledi ancak hala 1.6 litreden küçük hacimli motor ve otomatik şanzımanın can alıcı birlikteliği yok. Rakipleri bırakın benzinli motorları 1.6 litrelik dizel versiyonlara bile otomatik şanzıman sunarken Opel sadece manuel vites kullanmak isteyen müşterilerden benzinli motor tercih edenleri kapabiliyor. Insignia’nın daha çok neden satmadığı konusunu geçip aracı incelersek ben 1.4 litrelik motorun ekonomisini ve performansını beğendim. Sakin kullanımlarda tüketimi 5.5 lt/100 km civarına çekmek kolay. Sıkışık şehir trafiğinde ise tüketim 9 lt/100 km civarında seyrediyor. Verdiği sürüş keyfi ile en sevdiğim D segmenti araçlardan biri olan Insignia’nın en alınası motoru kesinlikle bu. Tabi dizel motorlu rakiplerinin karşısında Insignia’nın dezavantajı hala devam ediyor.

Teknik Özellikler Motor: 1,4 Turbo Motor Hacmi: 1364 cc Silindir Adedi: 4 Maksimum Güç: 140 hp 4900-6000 d/d Maksimum Tork: 200 Nm 1850-4900 d/d Performans 0-100 km/s Hızlanma 10,9 s Maksimum Hız: 205 km/s Frenler Ön: Disk Arka: Disk Yakıt Türü Benzin Yakıt Tüketimi Şehir İçi: 7,5 lt Şehir Dışı: 4,5 lt Karma: 5,7 lt Test: 8,3 lt Boyutlar Uzunluk: 4830 mm Genişlik: 1856 mm Yükseklik: 1498 mm Dingil Mesafesi: 2737 mm Bagaj Hacmi: 500 lt Yakıt Depo Kapasitesi: 70 lt Boş Ağırlık: 1438 kg Lastik Boyutu: 225/55 R17







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