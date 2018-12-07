AK Parti'den ‘Madencilik Yasası’ ile ilgili yeni bir teklif

AK Parti'den ‘Madencilik Yasası’ ile ilgili yeni bir teklif Akaryakıt kaçakçılığı ve ölçüm aletlerinde yapılan usulsüzlüklere ağır cezalar getiren ‘Madencilik Yasası’ ile ilgili yeni bir teklif hazırlandı.