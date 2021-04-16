Ekonomi Akbank duyurdu! Hesabı olanlar dikkat! Pazartesi değişiyor

Akbank duyurdu! Hesabı olanlar dikkat! Pazartesi değişiyor

Ekonomi

Akbank duyurdu! Hesabı olanlar dikkat! Pazartesi değişiyor

Akbank'tan binlerce müşterisini ilgilendiren çok önemli bir açıklama geldi. Akbank, müşterilerine SMS yoluyla şubelerine artık HES kodu ile girilebileceğini duyurdu. Akbank, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan bu kararın başlayacağı tarihi de açıkladı

16 Nisan 2021, Cuma 11:56 Son Güncelleme:
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Akbank'tan yapılan açıklama şöyle;

Sevgili Akbanklı, sizin ve çalışanlarımızın sağlığını koruyarak, güvenli bir hizmet ortamı sağlayabilmek için 19.04.2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimize HES kodu ile müşteri kabul edeceğiz. Henüz HES kodu edinmediyseniz, şubelerimize gelmeden önce HES kodunuzu almanızı be şubelerimizin girişinde görevlilerimize göstermenizi önemle rica ederiz. Sağlıklı günler dileriz...

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