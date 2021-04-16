Akbank duyurdu! Hesabı olanlar dikkat! Pazartesi değişiyor
Akbank'tan binlerce müşterisini ilgilendiren çok önemli bir açıklama geldi. Akbank, müşterilerine SMS yoluyla şubelerine artık HES kodu ile girilebileceğini duyurdu. Akbank, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan bu kararın başlayacağı tarihi de açıkladı
16 Nisan 2021, Cuma 11:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Akbank'tan yapılan açıklama şöyle;
Sevgili Akbanklı, sizin ve çalışanlarımızın sağlığını koruyarak, güvenli bir hizmet ortamı sağlayabilmek için 19.04.2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimize HES kodu ile müşteri kabul edeceğiz. Henüz HES kodu edinmediyseniz, şubelerimize gelmeden önce HES kodunuzu almanızı be şubelerimizin girişinde görevlilerimize göstermenizi önemle rica ederiz. Sağlıklı günler dileriz...