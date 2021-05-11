Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 303 millet bahçesi projesinin 80’i tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunuldu. Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) de içinde yer aldığı millet bahçesi projesinin tamamlanmasına sayılı günler kaldı. Projede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “760 bin metrekare üzerine kurulu, Türkiye’de ve dünyada örnek gösterilecek millet bahçesinin inşasında yüzde 86 oranında ilerledik” dedi.

ANKARA’NIN CENTRAL PARK’I

Millet bahçesini 30 Ağustos’a kadar tamamlayıp hizmete açmak istediklerini söyleyen Bakan Kurum, “Önemli bir yatırım. Çok örnek bir proje olacak, çok önemsiyoruz. Burayı Ankara’nın Central Park’ı yapacağız. Bu proje ile birlikte Ankara’mızın hem güneyinde hem kuzeyinde iki ekolojik koridor oluşturuyoruz. Ankara’mız bu alanda nefes alacak” diye konuştu. Bu arada Central Park, ABD’nin New York şehrinde yer alan 3 bin 382 dönüm alan üzerine kurulu, halka açık kentsel bir park.

TRAMVAYLA GEZİLECEK

Millet bahçesinin içinde kıraathane, kütüphane, dinlenme alanları, hobi bahçeleri, çocuk oyun ve spor alanları, kapalı otopark da bulunacak.

760 bin metrekarelik alan tramvayla gezilebilecek.

Ayrıca millet bahçesi deprem halinde toplanma alanı olarak kullanılacak.

Proje kapsamında 1000 ağaç dikilecek.