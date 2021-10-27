AKM, Sinan operası ile açılacak

Cumhuriyet'in 98'inci yıl dönümünde kapılarını açacak olan AKM, ilk yapının mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyor. AKM binasının açılışı, Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operasıyla yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siparişi olan operayı Hasan Uçarsu bestelediği Sinan operasına dair, Hürriyet'ten İhsan Yılmaz, köşesinde şu bilgilere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siparişi olan operayı Hasan Uçarsu besteledi. Librettosunu Halit Refiğ’in aynı adlı senaryosundan hareketle Bertan Rona’nın yazdığı ‘Sinan’ operasında orkestrayı Şef Gürer Aykal yönetecek. Eser iki perdeden oluşuyor.

Besteci Hasan Uçarsu, “Mimar Sinan, doğduğum, büyüdüğüm ve halen yaşadığım kent olan İstanbul’a karakterini, ruhunu, kimliğini veren çok özel bir insandır” diye duygularını ifade ediyor.

29 Ekim’deki açılışa katılacak olanlar ‘Sinan’ operasının dünyadaki ilk seslendirilişini de dinlemiş olacaklar. Bir anlamda yeni AKM binasının açılışını Hasan Uçarsu yapıyor. Peki eski AKM binasının kubbesinde baki kalan son notalar kime aitti dersiniz? Hasan Uçarsu’ya.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın 16 Mayıs Cuma ve 17 Mayıs Cumartesi günkü konser programında, yani 2008 yılında AKM kapanmadan verilen son konserlerde Uçarsu’nun ‘Lamento’ adlı bestesi seslendirilmiş. Şef Alexander Rahbari’nin yönettiği konserlerin solistleri ise Merve Kazokoğlu (klarnet) ve Feryal Türkoğlu (soprano). Konserde Uçarsu’nun ‘Lamento’ eserinin dışında Mozart’ın ‘Klarnet Konçertosu’ ve Mahler’in ‘4. Senfoni’si de seslendirilmişti.

1965 yılında İstanbul’da doğan Hasan Uçarsu, Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’ne Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi olarak kabul edildi. Yüksek Lisans programında Cengiz Tanç ile çalıştı. Konservatuvar öğrenciliği sırasında Cemal Reşit Rey, Bülent Tarcan, İlhan Usmanbaş, Afşar Timuçin ve Ahmet Yürür’den yararlandı. YÖK bursuyla 1994-1997 yılları arasında bulunduğu ABD’de George Crumb ve Richard Wernick’in danışmanlığında sürdürdüğü çalışmalarını tamamlayarak Pennsylvania Üniversitesi’nden bestecilik alanında doktora (PhD) derecesi aldı. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda bestecilik dersleri veriyor. Bestecinin pek çok ödülü ve eserlerinden yapılmış pek çok CD çalışması bulunuyor.













YURT DIŞINA TANITILACAK

Öte yandan AA'da yer alan habere göre, Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması ve kültürel diplomasi faaliyetlerinin geliştirilmesi için Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin sayısı artırılacak, personelinin kültürel diplomasi konusunda eğitim alması sağlanacak. Yurt dışı tanıtım için yürütülen kültürel diplomasi faaliyetleri kapsamında, Mimar Sinan’ın hayatından bir bölümü anlatan opera eseri Sinan Operası da sahnelenecek.