Akşam Postası | 10 Eylül 2021

Erdoğan'dan Meral Akşener'e 'Fatih' tepkisi! 'Sen kimi kime benzetiyorsun, kimlerle yürüyorsun?' Devamını oku...

Balıkesir'de 'Türk kadınının zincire vurulduğu' gösteri ile ilgili harekete geçildi. Devamını oku...

Koronavirüs belirtileri değişti! Artık ateş, vücut ağrısı ve tat alma bozukluğu değil... Devamını oku...

Cemile'nin ölümünde yeni gelişme! Kan izinden bulunan katil... Devamını oku...

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Üst üste ödenmezse... Devamını oku...

12 yaş altı çocuklara özel BioNTech aşısı geliyor! Devamını oku...

İslamofobik saldırıları anlatan Müslüman milletvekili gözyaşlarına boğuldu. Devamını oku...

Biden imzaladı! ABD'de 80 milyon çalışana aşı zorunluluğu geldi. Devamını oku...

Geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddia edilen ve çıkan bu iddiaları ilk kez posta.com.tr'ye doğrulayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, bugün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada resmen boşandı. Selin Ciğerci, adliye çıkışı basın mensuplarına açıklama yapmaktan kaçındı. Devamını oku...

Nilüfer Açıkalın, 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz’la ilişkisini noktalamıştı. Açıkalın, sonrasında yeni bir ilişkiye başlamıştı. Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'un öfkesi dinmiyor. Sosyal medyadan şoke eden bir iddiada bulundu. Nilüfer Açıkalın'ı hedef alarak, "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" dedi. Devamını oku...

2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile evlenen Bensu Soral'ın tek başına tatile gitmesi, "Ayrıldılar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Çift, sosyal medyadan açıklamada bulundu. Devamını oku...

Cindy Crawford, dünyanın her yerinde bilinen ikonik pozunu 29 yıl sonra tekrarladı. Fotoğrafı görenler, "Sanki zaman Cindy için durmuş" dedi. Devamını oku...

Aylar önce katıldığı İbo Show'da değişimiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Linet, şimdi de verdiği kilolarla gündemde. Devamını oku...

Milli takımda Şenol Güneş ile yollar ayrıldı - Devamını oku...

Galatasaray'ın bakıma alınan Türk Telekom Stadı Lazio maçıyla yeniden hizmete giriyor. - Devamını oku...

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat hayatını kaybetti. Yarsuvat 84 yaşındaydı. - Devamını oku...



