Akşam Postası | 15 Ocak 2022

TEM'de zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kura endeksli Türk Lirası dedik tüm oyunları bozuldu -Devamını oku...

PCR testi zorunluluğu kaldırıldı! 81 ile genelge gönderildi -Devamını oku...

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İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırıldı -Devamını oku...

Kazakistan'da görev yapan Rus askerlerinin ülkelerine dönüşü devam ediyor -Devamını oku...

Tonga'da ikinci yanardağ patlaması! Dev tsunami sular altında bıraktı -Devamını oku...

Mucize Aisha, uçakta dünyaya geldi! -Devamını oku...

Aslı Enver, Önder Öztarhan ile bir süredir aşk yaşıyor. Çift, ilişkilerini sır gibi saklamaya çalışsa da geçen günlerde Enver'in aracı Öztarhan'ın evinin önünde görülmüştü. Bunu hemen ardından Önder Öztarhan'dan ilişki itirafı geldi. - Devamını oku...

Magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Bergüzar Korel, her paylaşımıyla gündem oluyor. Mutlu evliliğinden 3 çocuğu bulunan Korel, çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeye gayret ediyor. Korel, çocuklarıyla çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. - Devamını oku...

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, ameliyata alındı. Önemli bir sağlık sorunuyla mücadele eden Ahmet Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Hastaneye ilk giden ise İdo Tatlıses oldu. - Devamını oku...

Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan Ece Seçkin, eşiyle görüşememekten yakındı. "Devamlı uçuyor" diyen Seçkin, açıklamada bulundu. - Devamını oku...

Bir süredir kendisinden 8 yaş küçük oyuncu Miray Daner ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, Daner'in yeni yaşını kutladı. Engin, sevgilisiyle bir fotoğraf paylaştı. - Devamını oku...

Fenerbahçe'den Boupendza bombası! Detaylar belli oldu -Devamını oku...

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