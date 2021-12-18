Akşam Postası | 18 Aralık 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye-Afrika ilişkilerini 16 yıl önce hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolara ulaştı' dedi. -Devamını oku...

Bakan Koca paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayıları -Devamını oku...

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır' ifadelerini kullandı. -Devamını oku...

Kar geliyor! Meteoroloji'den 17 kent için uyarı... -Devamını oku...

TOGG'un logosu belli oldu! Resmen paylaşıldı -Devamını oku...

En çok aşı yapılan 10 ilden 4'ü Karadeniz'den... -Devamını oku...

Emekliye zamda iki formül! İşte masadaki seçenekler... -Devamını oku...

Krediyle ev borcu ödeyenler dikkat! Değişti, bundan sonra... -Devamını oku...

Pfizer-BioNTech 6 ay ile 5 yaş arası çocuklarda 3. dozu test ediyor -Devamını oku...

Pakistan'da doğalgaz patlaması: 12 ölü -Devamını oku...

Omicron Mısır'a da sıçradı -Devamını oku...

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve hastalıktan kurtulan Ivana Sert, uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi ile sürpriz bir şekilde evlendi. Sert'in nikah töreninden ilk kareler de sosyal medyadan paylaşıldı. İşte ilk görüntüler... - Devamını oku...

İrem Derici, eski sevgilisi Genco Ecer ile yeni şarkısı ‘Konu O Olunca’nın klibi için kamera karşısına geçmişti. Önceki akşam yeni şarkılarının lansmanı yapıldı. Derici’nin 2018’de 1 yıl aşk yaşayıp ayrıldığı Genco Ecer ile yatak sahneleri dikkat çekti. - Devamını oku...

Şarkıcı Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren Bengü’nün 2 çocuğu bulunuyor. İkinci bebeği Selim'i kasım ayının ilk günlerinde kucağına alan Bengü, yılbaşı gecesi için kararını verdi. Bengü, eleştiri yağmuruna tutuldu. - Devamını oku...

'Sadakatsiz' dizisinin 'Haluk'u Burak Sergen, Beyoğlu'nda Gizem adında bir kadınla mekan çıkışı görüntülendi. Sergen, "Yakaladım" dedi. - Devamını oku...





Türkiye için büyük gurur! Tarihte ilk defa... -Devamını oku...

Galatasaray'a yıldız isim geliyor! Takibe aldı... -Devamını oku...