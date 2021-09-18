Türkiye Akşam Postası | 18 Eylül 2021

Akşam Postası | 18 Eylül 2021

Türkiye

Akşam Postası | 18 Eylül 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu. İstanbul için sarı alarm! 'Kapanmak zorunda kalacağız' Prof. Dr. Aydın'dan kritik uyarı. Daha fazlası için Akşam Postası.

18 Eylül 2021, Cumartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu -Devamını oku...

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'Kapanmak zorunda kalacağız' Prof. Dr. Aydın'dan kritik uyarı -Devamını oku...

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