Akşam Postası | 18 Eylül 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu. İstanbul için sarı alarm! 'Kapanmak zorunda kalacağız' Prof. Dr. Aydın'dan kritik uyarı. Daha fazlası için Akşam Postası.
18 Eylül 2021, Cumartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu -Devamını oku...
İstanbul için sarı alarm! -Devamını oku...
'Kapanmak zorunda kalacağız' Prof. Dr. Aydın'dan kritik uyarı -Devamını oku...
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