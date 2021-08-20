Ali Koç: Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum

Başkan Koç, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup ettiği play-off turu ilk maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktaran Ali Koç, "Hakimiyet bizdeydi. İyi baskı yaptık. Bir sistem kuruldu. Bu sistem yavaş yavaş oturuyor. En memnun olduğum konu ise rakipten topu çabuk geri almamız. Üçüncü bölgede basmamız, çok koşmamız, daha inançlı ve savaşan bir ekip olmamız. Daha yolun başındayız. Köprünün altından çok sular akacak. Bu daha sistemin oturmamış hali. 'Kamp dönemi sakatsız atlattık' derken anlaması güç bir şekilde 3 önemli oyuncumuzu sonra da Serdar Dursun'u kaybettik. Bugün de Novak ve İrfan Can. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Üstümüzde bir uğursuzluk var. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hocamızı da kutluyorum. Kısa zamanda sistemini öğretti ve inandırdı. Futbolcular da sisteme ayak uydurmaya çalışıyorlar. İnşallah en az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek de 4 transferimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Transfer konusuna ve yeni sezon formasına yönelik eleştirilere tepki gösteren Başkan Koç, şunları kaydetti:

"Samimi, kayıtsız ve şartsız Fenerbahçe'yi seven gerçek taraftarlara sesleniyorum. Yıpratma kampanyası başlatıldı. Kimlerin başlattığını biliyoruz. Çok çabuk gaza geliyorlar. Genç arkadaşlar yıpranmaya daha müsaitler. Forma açıkladık, 'Yok forma öyleymiş, yok forma böyleymiş, arma yokmuş.' Bence bu sezon son yılların en güzel formasıyla çıktık. Çok beğendim. Yaygara koparıyorlar 'Logo yokmuş.' diye. Formanın ön tarafı tamamen logo. Arkada da renkli logomuz var. Taraftarların, 'Bismillah' demeden bu ruh haline girmelerini kınıyorum, yadırgıyorum ve kırıldığımızı belirtmek istiyorum. En iyisini yapmak için sabırlı bir süreçten geçiyoruz. Sabredin, 2-3 haftayı kazasız belasız atlatalım. Bu takım inancıyla, ruhuyla, gençleriyle ve azmiyle, birbirleri için her şeyini veren bir ekip olduğunu gösterecek. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Hak edenin kazandığı bir sezon geçirmeyi diliyorum."

Son olarak Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği takım harcama limitleriyle ilgili bir sorun yaşamadıklarını vurgulayan Koç, "Sorun al-sat dengesinde. Onu da bir şekilde yöneteceğiz." dedi.

AA



