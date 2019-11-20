CNN International'ın haberine göre 500 milyon hisse halka arz eden ve "greenshoe" olarak 75 milyon hisse daha satma opsiyonu duyuran Alibaba, hisselerin 12,5 milyonunu perakende yatırımcılara satacak. Perakende yatırımcılara yapılacak satış 50 milyon hisseye kadar çıkabilecek.

Perakende yatırımcılar için halka arz fiyatının 188 Hong Kong Doları'nı geçmeyeceğini (24 ABD Doları) açıklayan Alibaba, kurumsal yatırımcılar için halka arz fiyatını ise yarın duyuracak.

Bu fiyat da 24 dolar olsa bile halka arz büyüklüğü 13,8 milyar dolara ulaşacak. Alibaba hisseleri 26 Kasım'da Hong Kong Borsası'nda işlem görmeye başlayacak.