Dün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin ardından ons altında sert düşüş meydana geldi. Bugün 1800 dolar desteğinin altına sarkan ons altın, yatay bir seyir izliyor. Ons altında yaşanan geri çekilmelerin etkisiyle birlikte gram altın fiyatları düşerken dolar ve euro ise hafif primli seyrediyor. Öte yandan bu hafta ABD’den gelecek olan istihdam verileri ve ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklayacağı 6 aşamalı stratejik planı para ve emtia piyasaları tarafından yakından takip edilecek. İşte detaylar…

Geçtiğimiz hafta kapanışında ABD’den gelen tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin çok altında gelmesiyle birlikte 1836 dolar seviyesine kadar sert yükseliş kaydeden ons altın bu hafta genel itibarıyla satıcılı bir seyir izliyor.

Tarım dışı istihdam verilerinin ağustos ayında 235 bin artış kaydetmesi ve piyasa beklentisi olan 750 bin artışın çok altında gelmesiyle geçtiğimiz hafta ons altın yönünü yukarıya çevirmişti.

ONS ALTIN SERT DÜŞTÜ

Haftanın ilk işlem gününden itibaren gerileme kaydeden ons altın, dün ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin etkisiyle birlikte 1792 dolar seviyesine kadar düşüş kaydetti. Ons altın, dün önceki kapanış seviyesinin yüzde 1.51 altında 1795 dolar seviyesinden günü tamamladı.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün 1.38 seviyesine kadar yükselerek dolar kurunun güçlenmesine neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte bugün ons altın, önceki kapanışa göre 1797 dolar seviyesinde yatay bir seyir izliyor.

Ons altında en düşük 1796 dolar, en yüksek ise 1802 dolar seviyeleri görüldü.

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GRAM ALTIN GERİLİYOR

Geçtiğimiz gün ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte gram altında da sert fiyat hareketleri görüldü. Ons altındaki geri çekilmelere bağlı olarak gram altın 480 liraya kadar düştü ve önceki kapanış seviyesinin yüzde 0.78 altında günü tamamlamış oldu.

Gram altın bugün sabah saatleri itibarıyla yüzde 0.36 oranında düşüşle 482.4 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 481 lira en yüksek ise 483 lira seviyeleri takip edildi.

DOLAR ENDEKSİ TOPARLANDI

ABD’den gelen ekonomik gelişmelerin etkisiyle 92.1 seviyesine kadar gerileme gösteren dolar endeksi dün 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle 92.5’e kadar çıkarak toparlanma kaydetti.

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DOLAR VE EURO HAFİF PRİMLİ

Geçtiğimiz gün 8.26 liraya kadar düşüş gösteren dolar/TL 8.35 lira seviyesine kadar yükseldi. Güne 8.34 liradan başlayan dolar/TL, önceki kapanış seviyesine göre hafif primli seyrederek 8.36 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 9.89 liradan işlem görüyor.

GÖZLER ABD’YE ÇEVRİLDİ

Öte yandan tarım dışı istihdam verisinin ağustos ayında beklentilerin çok altında gelmesiyle birlikte gözler yarın açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuru rakamlarına çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programının gidişatını doğrudan etkileyecek olan istihdam verileri para ve emtia piyasalarında yönü belirleyici kritik unsur olacak.

Bugün bazı Fed yetkililerinin yapacağı konuşmalar piyasalar tarafından yakından izlenirken ABD’de Delta varyantının yayılması ve koronavirüs vaka sayılarının artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahı azalıyor.

Ekonomik toparlanmaya yönelik endişelerin arttığı bu dönemde yarın ABD Başkanı Joe Biden, kamu ve özel sektörü ilgilendiren 6 aşamalı stratejik planını açıklayacak. Buradan çıkacak olan kararlar ekonominin gidişatı açısından son derece önemli olacak.