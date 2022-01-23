Altın fiyatları 23 Ocak 2022 Pazar günü ons altın etkisiyle yakaladığı yükselişin etkisinde yer alıyor. Dolar kuru 13.80 seviyelerinden 13.40’a inse de altının onsunun bin 832 dolara kadar yükselmesiyle birlikte gram altın ve çeyrek altın gibi türlerin kaybı çok fazla olmadı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?

Haftanın son gününde altın piyasasında önemli bir değişim yaşanmadı. Altının onsu bin 832 dolara yükselirken iç piyasada dolar kurunun gerilemesi çeyrek altın ve gram altın gibi türleri hafif çaplı aşağı çekmişti. İşte Bigpara’dan alınan son verilere göre piyasalarda güncel rakamlar…

GRAM ALTIN KAÇ TL? GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları 23 Ocak 2022...Altının gram fiyatı 23 Ocak 2022 Pazar günü 792,25 lira seviyelerinde yer alıyor. Bir süredir bu seviyelerde dengelenme aşamasında olan gram altın iç piyasada dolar kuru ve ons altına bağlı olarak değişkenlik yaşamayı sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI...ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 23 Ocak 2022...Çeyrek altın alış fiyatı bin 281 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı ise bin 310 lira olarak duyuruldu.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

23 Ocak 2022 Cumhuriyet altını fiyatları...Fiyat değişimlerine rağmen 5 bin liranın üzerindeki konumunu devam ettiren cumhuriyet altını bugün 5 bin 129 liradan geri alınırken 5 bin 223 liradan da satışa sunuluyor.



