26 Şubat Cumartesi sabahında gram altın ve çeyrek altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Sabah saatlerinde gram altında yüzde 1,94 oranında bir değer kaybı gözlenirken, bu oran çeyrek altında yüzde 4,31, 22 ayar bilezikte ise 5,51 seviyelerine ulaştı. Savaşın ilk gününden bu yana ons altındaki düşüş ise 100 dolara yaklaştı…

26 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 838,48 TL

Gram altın satış fiyatı: 838,68 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.367,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.399,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı: 2.738,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 2.798,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.459,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.576,00 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?