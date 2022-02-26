Altın fiyatları bugün düştü mü yükseldi mi? 26 Şubat Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları bugün Rusya Ukrayna savaşının ekonomik baskısından kurtularak, güne düşüşle başladı. Askeri operasyonun etkisiyle hızlı bir tırmanış yaşayan ve 1974 dolar seviyesine ulaşan ons altının fiyatı, özellikle ABD’nin yaptığı açıklamaların ardından yönünü aşağı çevirdi. Peki, 26 Şubat Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum…
26 Şubat 2022, Cumartesi 08:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
26 Şubat Cumartesi sabahında gram altın ve çeyrek altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Sabah saatlerinde gram altında yüzde 1,94 oranında bir değer kaybı gözlenirken, bu oran çeyrek altında yüzde 4,31, 22 ayar bilezikte ise 5,51 seviyelerine ulaştı. Savaşın ilk gününden bu yana ons altındaki düşüş ise 100 dolara yaklaştı…
26 ŞUBAT 2022 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış fiyatı: 838,48 TL
- Gram altın satış fiyatı: 838,68 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış fiyatı: 1.367,00 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 1.399,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış fiyatı: 2.738,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 2.798,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
- Cumhuriyet altını alış fiyatı: 5.459,00 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 5.576,00 TL
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
- 22 ayar bilezik alış fiyatı: 765,57 TL
- 22 ayar bilezik satış fiyatı: 777,43 TL