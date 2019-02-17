Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç lira? Hafta sonu özellikle de düğün veya hediyelik için altın almak isteyenler fiyatları araştırıyor. En çok rağbet gören iki kalem; çeyrek ve gram altın fiyatları en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte 17 şubat altın fiyatları...