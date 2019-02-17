Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç lira?
Hafta sonu özellikle de düğün veya hediyelik için altın almak isteyenler fiyatları araştırıyor. En çok rağbet gören iki kalem; çeyrek ve gram altın fiyatları en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte 17 şubat altın fiyatları...
Altın fiyatları bu hafta yükselişle tamamladı. Hafta başına 222 lira ile başlayan gram altın salı günü hafif düşerek cuma günü ise 224,32 ile son işlem gününü tamamladı.
Peki, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar?
17 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
Bin 473 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 494 liradan, 204 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 208 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 439 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 459 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
720 liradan alınan Yarım Ziynet 730 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
360 liradan alınan Çeyrek Ziynet ise 365 liradan satılıyor.