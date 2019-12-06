Altın ithalatında önemli artış

Türkiye'nin altın ithalatı rakamları paylaşıldı. Borsa İstanbul kıymetli Madenler Piyasası üyeleri bu yıl kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre çok daha fazla altın ithal etti. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeleri kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 351,8 artışla 22 bin 43 Kg altın ithalatı gerçekleştirdi. 2018 yılının aynı ayında 4 bin 879 Kg altın ithalatı yapılmıştı.

Borsa İstanbul verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı bin 133 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 33 bin 748 Kg olmuştu.





Aylar itibariyle ithalat rakamları şu şekilde oluştu: Türkiye 2019 yılı içinde en çok altın ithalatını Kasım ayında gerçekleştirdi. Kasım ayında 22 bin 44 kilogram altın ithal edilirken onu 20 bin 952 kilogram ile ekim ayı takip etti. Bu yıl içinde en az altın ithalatı yapılan ay ise 3 bin 361 kilogram ile mayıs ayı oldu.

2005 yılındaki ithalat dikkat çekti

Yıllara göre altın ithalatı rakamları incelendiğinde, 2018 yılında 202 bin 349 kilogram altın ithal edilirken bir önceki yılda 370 bin 24 kilogram altın ithal edilmişti. 2016 ve 1996 yılları arasında en çok altın ithal edilen yıl ise 269 bin 489 kilogram ile 2005 yılı oldu.