Altında flaş değişiklik! Bugün başlıyor: Artık bankalarda...

Bu kapsamda vatandaş, ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankaları ve kamu bankalarında doğrudan ‘çeyrek hesabı’ açabilecek. Emlak Katılım Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ilan edilen çeyrek altın hesaplarıyla ilgili ürünlerini müşterilerine sunmaya başladı.

YENİ ÜRETİM HALİYLE

Bankanın ‘Çeyrek Hesap’ uygulaması bugün devreye girerken, ‘Kazandıran Çeyrek Hesap’ ise 15 Mart’ta başlayacak. Sistem; müşterinin birikimini güvence altına alırken, istemeleri halinde kâr payı getirisi elde etmelerini de sağlıyor. Vatandaş, istediği zaman bankanın şubesinden Çeyrek Hesap veya Kazandıran Çeyrek Hesap’taki yatırımlarını fiziken Cumhuriyet Altını (çeyrek, yarım, tam, ikibuçukluk, beşlik) olarak da yeni üretim haliyle alabilecek.

Yeni altın hesabını; Darphane ve Damga Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin ve Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar (sağda) birlikte tanıttı.

7/24 ALIM-SATIM İŞLEMİ

Arzu eden her iki hesap türündeki birikimlerini Kur Korumalı TL Katılma Hesabı veya Altın Dönüşümlü TL Katılma hesaplarında değerlendirme imkanına sahip olabilecek. Şubelerde hesap açılış işlemlerini tamamlayan müşteriler, sonrasında her iki hesap ile ilgili alım-satım ve transfer işlemlerini mobil veya internet şube aracılığıyla yapabilecek ve 7 gün 24 saat çeyrek hesap ile TL, dolar ve Euro karşılığında çeyrek altın alıp satabilecek.