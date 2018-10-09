Altında son durum (Çeyrek altın ne kadar? 09.10.2018) Ekim ayının ikinci haftasının başında altın fiyatları düşüş gösterirken, vatandaşlar altın fiyatlarını internet üzerinden araştırmaya başladı. Çeyrek altının kapanış fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar?, Çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Ekim altın kapanış fiyatları...