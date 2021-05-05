Anadolu Efes öldü öldü dirildi, Singleton hayat verdi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi playoff serisi beşinci maçında İspanya’nın Real Madrid ekibini 88-83 yenerek, seriyi 3-2 kazandı ve adını Dörtlü Final’e yazdırdı. Büyük heyecana sahne olan mücadelenin bitimine 80-80 eşitlikle girildi. Düğümü çözen isim; 38 saniye kala attığı kritik 3’lükle skoru 83-80’e getiren Simon oldu.

Kalan bölümde hata yapmayan Efes maçtan 88-83’lük skorla galip ayrıldı. Anadolu Efes; Fenerbahçe Beko’yu eleyen CSKA Moskova ile Dörtlü Final’in ilk maçında finale çıkma mücadelesi verecek.

Toplamda 4. kez koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen geçen sezon kenara bırakıldığında 2018-19 sezonunda da Dörtlü Final oynamayı başaran Efes, üst üste ikinci kez bu arenada mücadele etme hakkı kazanmış oldu. Efes; organizasyon Euroleague adını almadan önce 1999/00 sezonunda yine Ergin Ataman yönetiminde ve 2000/01 sezonunda da Oktay Mahmuti yönetiminde Dörtlü Final oynamıştı.

Zaferin mimarı Singleton

Anadolu Efes’in galibiyetinde başrol oynayan isim 26 sayı, 8 ribauntluk performansıyla Chris Singleton oldu. “Maçın adamı” seçilen Singleton, “Sezon boyunca insanlar bizden kuşku duydu, ama şimdi Dörtlü Final’deyiz. Umarım şampiyonluğu getiririz” dedi.