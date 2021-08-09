Andreas Cornelius Trabzonspor formasını giydi
Trabzonspor forvet transferini bitirdi. Andreas Cornelius bordo mavili formayı giydi ve uçağa bindi. 28 yaşındaki Danimarkalı forvet için Parma ile anlaşan Trabzonspor, 5.1 milyon euro'ya transferi bitirdi.
09 Ağustos 2021, Pazartesi 14:32 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un yeni golcüsü resmen Andreas Cornelius oldu. Danimarkalı forvet ile 4 yıllık anlaşma yapıldı. Cornelius'un kulübü Parma'ya 5 yıl vadeyle 5 milyon 100 bin euro ödenecek. 28 yaşındaki futbolcu Karadeniz ekibinde 14 numaralı formayı giyecek. Trabzonspor, transferi sosyal medya hesabından yaptığı Viking paylaşımıyla duyurdu.
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1424686325761028101
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