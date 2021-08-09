Andreas Cornelius Trabzonspor formasını giydi

Trabzonspor'un yeni golcüsü resmen Andreas Cornelius oldu. Danimarkalı forvet ile 4 yıllık anlaşma yapıldı. Cornelius'un kulübü Parma'ya 5 yıl vadeyle 5 milyon 100 bin euro ödenecek. 28 yaşındaki futbolcu Karadeniz ekibinde 14 numaralı formayı giyecek. Trabzonspor, transferi sosyal medya hesabından yaptığı Viking paylaşımıyla duyurdu.







