Tarsila Rosa ve Flávio Dantas, ilk kızları Antonella'nın gelmesini dört gözle bekliyorlardı. Babası onunla tanışacağı günü iple çekiyordu. İşten her geldiğinde onunla konuşuyordu.

Flávio, sözlerinin kızına ulaşıp ulaşamayacağından emin olmasa da, hamileliğin tamamı boyunca onunla konuşmayı hiç bırakmadı ve bebek dünyaya geldiğinde babasını can kulağıyla dinlediğini gösterdi.





Karısı Tarsila'nın karnını okşayan Flavio bebeğine her zaman yanında olacağını ve onu her zaman çok seveceğini söylüyordu. Bebek doğduktan sonra, Flávio söylediklerini tekrarladı ve bebek onu en içten gülümsemesiyle karşıladı. Bebek babası konuşmaya başlar başlamaz gülümsemeye başladı. Ve o an böyle ölümsüzleşti.





Flávio kızına duyduğu duygularını "göğsüme sığmayan bir aşk" olarak nitelendirdi anne ise onun bir hediye olduğunu söyledi.