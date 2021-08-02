Anne ne oluyor?

ÇOCUĞUNUZ SIZIN TEPKILERINIZI TAKIP EDIYOR

Söylediğimiz, yaptığımız veya yapmadığımız her şey çocukların takibi altındadır. Dolayısıyla sizdeki değişimleri takip ederler. Ne olduğunu ve ne için bu tepkileri verdiğinizi anlamaya çalışırlar. Bazen cesaret gösterip sorabilirler. Bazen nasıl bir tepkiyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için soru sormazlar. İşte o zaman gördüklerini anlamak onları zorlamaya başlar.

SÜRECE DAHIL EDIN

Okul öncesi dönemdeki çocuklar ebeveynlerinin değişen tepkilerine davranışlarla cevap verebilirler. Onları daha huzursuz görebiliriz. Bu yüzden onların anlayabileceği kelimeler ve cümleler kullanarak açıklama yapabilirsiniz. “Şu an çok üzgünüm, ülkemizdeki ağaçlar yanıyor”, “Kendimi kızgın hissediyorum. Okuduğum yangın haberleri yüzünden böyle hissediyorum”, “Televizyonda gördüğüm şeylere çok üzüldüm”. Bu cümlelerin ardından da ona ne düşündüğünü ve ne hissettiğini sorabilirsiniz. Onu bu sohbete dahil etmek hem rahatlamasına yardımcı olur hem kendini ifade edecek bir alan bulur.

TELEFON VE TABLET KULLANIMINA DIKKAT ETMEK GEREKIYOR

Şu an birçok haber paylaşımı sosyal medya kanalları aracılığıyla yapılıyor. Çocukların da bu araçlara ve aplikasyonlara erişimi artık çok kolay. Rahatlıkla istenmeyen içerik ile sizin kontrolünüzün dışında karşılaşabilirler. Bu yüzden kullanım takibini iyi yapmalı ve çocuğunuzun tepkilerini iyi gözlemlemelisiniz. İstenmeyen bir görüntüye maruz kalan çocuk, bundan etkilendiğinde yine söylem ve davranışlarıyla bunu belli eder. Böyle zamanlarda onu etkileyen noktalar hakkında konuşmaktan kaçınmamaya özen gösterirseniz, çocuğunuz da kendini daha rahatlamış hissedecektir



