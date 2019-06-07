Anne sütü alan bebekler daha az ağlıyor

Çocuk Gelişimi Uzmanı Banu Kılınç ''Bebeğin dünyaya alışması ve güven duygusunun gelişmesinde anne sütü önemli bir rol oynuyor. Anne sütü alan bebeklerin daha huzurlu olduğu görülürken, daha az ağladığı, daha uzun uyuduğu ve sarılık olma riskinin daha az olduğu görülüyor. Buna bağlı olarak anne sütünün bebeklerde sindirimi güçlendirdiği ve stresi azalttığı da ortaya çıkıyor.'' dedi.

ANNE İLE BEBEK ARASINDAKİ POZİTİF İLİŞKİ

Bebekler dünyaya geldiklerinde ilk olarak anneleriyle tanışıyor. Her anne bebek ilişkisi, kendine özgü dinamikleri olan özgün bir ilişki olarak değerlendirilmelidir ve bu durum sadece ikisi arasında bir bağ olarak görülüyor. Annenin, bebeğin ağladığında yanına gidip sakinleştirmesi, bebeği hızlıca sallamaması, gaz, uyku ve oyun gibi ihtiyaçlarına ilgi göstermesi, bebeği bol bol kucaklayıp gözlerine bakarak ninni söylemesi bebek ile arasındaki bağı güçlendiriyor.

ÇOCUĞUNUZ BUNLARI YAPAMIYORSA DİKKAT!

Her çocuk farklı dünyaya geliyor. Doğumundan sonraki süreçte kişisel ve fiziksel gelişiminde farklılıklar görülebiliyor. Ailelerin ilk doğduğu andan bir yaşına kadar olan zaman diliminde çocuklarını yakından takip etmesi ilerde olabilecek sorunların önüne geçmek için büyük önem kazanıyor.

Bebekler ilk üç ayda yüze bakma ve sosyal gülümseme gibi faaliyetleri yapamıyorsa,

Üç aya kadar başını tutmayı başaramamışsa,

Üç ve dört aya kadar ellerini orta hatta getirmemişse,

Dördüncü ayda henüz ses çıkaramamışsa,

Altı aydan sonra ellerini sıklıkla ellerini yumruk yapmaya devam ediyorsa,

Altıncı ayda oynadığınız oyunlara tepki vermiyorsa,

Dokuzuncu ayda kendine özgü bir dili yok ise,

Onuncu ayda objeleri birbirine çarpma yoksa,

On aylık iken adını söylediğinizde dönüp bakmıyorsa,

Göz teması eksikliği varsa ve yaşına uygun oyunları oynamadan, problem ya da isteksizlik varsa ailelerin mutlaka uzman hekime başvurmaları ve bu bebekler için gelişimsel izlem yapılmalıdır.



